La virulenta variante india del coronavirus podría haber entrado ya en España. Dos días después de que el director del CCAES, Fernando Simón, descartara su presencia en el país, este miércoles se ha sabido de la existencia de un caso sospechoso en Valencia. Se trata de una mujer, hermana de otra que llegó recientemente de India, que permanece ingresada y aislada en Hospital General de la ciudad de Valencia. De momento, sin embargo, no existe confirmación.

"Es muy preliminar lo que tenemos, hay una sospecha pero no confirmación, y hasta que no se haga la secuenciación genómica no hay más información", ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Sanidad.

Así, de momento todos los ojos están puestos en esta mujer de Valencia para saber si la variante que está desbordando la pandemia en la India ha llegado a España, donde la variante británica se ha convertido en casi totalmente hegemónica, puesto que es la que se registra en más de un 95% de los contagios, dijo el lunes Simón.

Fuentes de la Conselleria valenciana de Salut han indicado que "es importante saber que el caso es único y está aislado", hasta conocer los resultados del estudio genómico que indiquen cuál es el origen de la infección de la mujer en cuestión.

Ineficacia de las vacunas

Mientras, se suceden las medidas para evitar que la variante india entre en España y también las advertencias sobre el riesgo de que las vacunas existentes no sean efectivas contra ella.

De ello ha alertado este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) por medio de su último informe epidemiológico semanal en el que apunta que la variante india podría estar detrás del gran auge de la pandemia en el sur de Asia.

Según este documento, estudios de laboratorio arrojan indicios de que podría ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y que incluye mutaciones "asociadas con un incremento de la transmisión".

La OMS cita también estudios realizados en Estados Unidos que indican una posible reducción de los efectos neutralizadores de las vacunas contra esta variante. Por ejemplo, una de las próximas en ser aprobadas en la UE, la de Novavax, podría no ser capaz de contrarrestarla.

Frente a estas advertencias, Ugur Sahin, uno de los fundadores de Biontech, que junto a Pfizer ha desarrollado la vacuna que más se administra ahora mismo en España, ha "confiado" en que este suero sí sea también efectivo frente a la variante india.

"Nuestro método se basa en las experiencias adquiridas contra el cáncer. Experimentamos con muchas variantes y, hasta ahora, en todas hemos logrado buenos resultados", ha dicho Sahin en un encuentro virtual con corresponsales extranjeros en España.

Viajes y cuarentena

En esta tesitura, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado este miércoles sus recomendaciones de viaje a otros países para aconsejar a los españoles que no viajen a la India ante la gravedad de la situación por la pandemia. A quienes están allí de forma temporal, les pide que regresen lo antes posible.

Por otra parte, hasta la medianoche del viernes al sábado -a las 00 horas del 1 de mayo- no entrará en vigor la cuarentena que el Gobierno ha impuesto a las personas que lleguen a España desde la India, no en vuelos directos porque no los hay entre los dos países, pero sí en vuelos de conexión con escala, por ejemplo, en otros países de la UE.

La decisión de imponer esta cuarentena se tomó en el Consejo de Ministros del martes pasado, pero no entrará en vigor hasta pasados tres días, un retraso que Darias ha justificado en que es una decisión que antes tiene que tener la luz verde de la Audiencia Nacional.

"Adoptamos ayer una Orden Ministerial que tiene que ser ratificada por la Audiencia Nacional y se pone siempre un plazo de tiempo", ha explicado la ministra, que ha dicho que es "inferior a otras ocasiones", dado que la situación en la India es "tremendamente preocupante".