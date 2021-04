El Consell estudiarà totes les mesures necessàries si el Govern no busca una solució equitativa sobre l'IVA de 2017

Després de la sentència del Tribunal Suprem que obliga l'Estat a retornar a Castella i Lleó 182 milions d'euros per la liquidació de l'IVA de 2017, Soler s'ha mostrat aquest dimecres convençut que la mensualitat de l'impost d'eixe any que el Govern deu a les CCAA "per la decisió unilateral i completament insolidària" de l'exministre del PP Critóbal Montoro, ha d'abonar-se "per igual a totes les autonomies".

Així ho ha fet saber Soler al Ministeri d'Hisenda, al que ha reclamat una solució "consensuada i dialogada" entre totes les autonomies. "Les conseqüències d'aquesta decisió del Govern de Rajoy les van patir tots els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, en privar als governs autonòmics d'uns recursos que ens corresponen", ha indicat en un comunicat.

En aquesta línia, ha incidit que "si el Govern no busca una solució equitativa, des de la Generalitat s'estudiaran les mesures necessàries per a reclamar uns recursos que són de tots els valencians i valencianes". Al seu juí, la solució "hauria de passar pel consens i el diàleg sense necessitat de recórrer a la litigiositat" i subratlla que la sentència "posa clarament en evidència que la decisió del Govern de Rajoy va ser contrària al dret de les autonomies".

El conseller d'Hisenda ha volgut remarcar que el Consell ja va gastar els 281 milions deguts en haver-los inclòs en els Pressupostos de la Generalitat de l'any 2019. "La nostra obligació com a Govern és que tots els ciutadans tinguen garantits uns servicis públics fonamentals de qualitat i, com a part dels recursos del sistema, destinem la mensualitat de l'IVA a garantir els pagaments necessaris en Educació, Sanitat i Servicis Socials", ha recordat.

En aquesta línia, ha manifestat també que l'actual Govern va incloure un canvi legislatiu que permetia recuperar a les CCAA la mensualitat deguda des de 2017 en els pressupostos de 2019 i ha lamentat que "en lloc de recolzar uns comptes que hagueren posat fi a aquest problema fa dos anys, algunes autonomies buscaren la via judicial per a arribar al mateix punt".

"Gràcies a la pressió de les comunitats autònomes contra la decisió de Montoro, la ministra María Jesús Montero va incloure aquests recursos en els Pressupostos Generals de 2019; no obstant açò tant els partits de la dreta com els independentistes van votar en contra dels mateixos i van impedir la seua aplicació efectiva", ha retret Soler.

En aquesta línia, el responsable d'Hisenda ha assenyalat que la solució alternativa que va adoptar el Ministeri d'Hisenda de permetre un "major dèficit autoritzat" per a les autonomies com a "compensació" va ser "una solució transitòria, però no resolia el fons de la qüestió" i ha apuntat que ha de solucionar-se "per a no comptabilitzar com a deute uns recursos que ens corresponen".

Soler ha recordat que aquesta situació va ser originada per la decisió que va prendre el que anara ministre d'Hisenda de Mariano Rajoy en 2017, Cristóbal Montoro, en aplicar l'anomenat Subministrament Immediat d'Informació (SII) de l'IVA que va implicar que, en termes de caixa, solament es comptabilitzaren onze mesos d'autoliquidacions d'IVA dos anys després, en l'exercici 2019.

Segons el conseller, aquesta decisió de Montoro "va provocar un clar crebant" per a les autonomies. "Va ser una mesura injusta que sempre hem denunciat per perjudicar els interessos i ingressos de les autonomies", ha insistit Soler.