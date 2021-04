Una brutal agressió homòfoba a Alacant se salda amb tretze detinguts, nou d'ells menors

Tretze joves d'entre 14 i 19 anys, nou d'ells menors, han sigut detinguts acusats d'una agressió homòfoba, el febrer passat a Alacant, a un home de 43 anys per la seua condició sexual, al qual van perseguir, van propinar puntades i punyades en la cara i en la resta del cos, causant-li greu lesions, i van intentar robar les seues pertinences.

La víctima va patir fractures del septe nasal, d'un pòmul i del fèmur, havent de ser operat d'urgència fins a en dues ocasions. En l'actualitat està pendent d'una tercera intervenció quirúrgica, segons han informat aquest dimecres fonts de la Policia Nacional en un comunicat.

Els arrestats -nou menors i quatre majors d'edat- estan acusats dels delictes d'odi, lesions greus i robatori amb violència i intimidació.

Els fets van ocórrer al febrer passat, quan la víctima estava en una zona de pins del Parc Tossal d'Alacant amb altres dos amics.

Els tres van ser acorralats per almenys quinze persones que els van insultar amb expressions com "maricons", "fills de puta", "us matarem" o "aneu-vos-en d'ací".

Dos dels increpats van poder fugir però el tercer no ho va aconseguir, sent perseguit i atrapat pels atacants, que el van derrocar i, una vegada en el sòl, el van agredir brutalment amb puntades i punyades en el rostre i en la resta del cos, arribant fins i tot a utilitzar un pal de fusta, relata la nota de premsa.

A més, els agressors van tractar de sostraure-li el mòbil i les seues pertinences, encara que no ho van aconseguir a causa de la resistència de la víctima.

"No coneixia de res als agressors"

Després de la seua denúncia, la investigació ha sigut duta a terme per agents del Grup II de la Unitat Família Dona de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant i ha sigut "tremendament complexa ja que el perjudicat no coneixia de res als agressors i, donat el brutal i sense sentit de l'agressió, no va poder aportar a penes dades dels atacants", segons les citades fonts.

Sense testimonis ni altres pistes, els investigadors comptaven únicament amb un vídeo gravat per una de les càmeres de vigilància del lloc, en el qual fugaçment es veu part de la persecució relatada per la víctima.

Durant les perquisicions, els agents van aconseguir donar amb un dels presumptes agressors i posteriorment identificar a les altres persones que suposadament van participar en "la brutal agressió homòfoba", segons fonts policials. De moment han sigut arrestats 13 joves, dels quals nou són menors.

Els detinguts fins hui, de nacionalitats espanyola i colombiana, han sigut posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant i de la Fiscalia de Menors.

Un dels arrestats, major d'edat, ha ingressat a la presó; un dels menors ja es trobava en un centre, altres dos han sigut internats en un centre de reforma i a un quart li ha sigut imposada la mesura de llibertat vigilada, segons la Policia Nacional.

La investigació continua oberta per a detindre a altres tres majors d'edat, que estan plenament identificats.

Oltra condemna l’agressió

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha condemnat en nom de la Generalitat Valenciana el succés assegurant que “no representa a la joventut valenciana” i ha cridat a plantejar una reflexió col·lectiva de "fins a on ens porta la crispació pública".

Oltra, abans de la presentació de l'Observatori Valencià de la Joventut, ha expressat com a portaveu del Govern autonòmic la repulsa i condemna "rotunda" de tot el Consell a aquesta agressió homòfoba "motivada per la intolerància i la violència extrema de qui no entén la llibertat i diversitat".

Però ha posat l'accent en el fet que aquest informe revela que el 81% dels joves valencians està a favor de les llibertats sexuals de les persones i de les identitats i orientacions diverses en l'àmbit afectiu i sexual, sense oblidar que "és un fet d'extrema gravetat per l'extrema violència que s'ha exercit".

Aquesta agressió, ha recalcat, representa la intolerància i la violència en "el clima que des dels àmbits polítics i els discursos públics s'està generant que un pot atacar una altra persona simplement perquè té una altra manera d’estimar o una afectivitat diferent a la pròpia".

"Hem de tallar aquestes actituds", ha proclamat la responsable de Polítiques Inclusives, i "sobretot una reflexió col·lectiva de fins a on la crispació pública, el relat públic, el discurs públic genera actes minoritaris i individuals d'extrema violència".