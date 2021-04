La Comunitat Valenciana començarà a vacunar a les persones de 69 a 66 anys la pròxima setmana

La Conseleria de Sanitat preveu començar la pròxima setmana a vacunar contra la covid 19 a les persones amb edats compreses entre els 69 i els 66 anys, les nascudes entre 1952 i 1955, tots dos inclosos, segons han informat aquest departament en un comunicat.

Com en la resta de grups que ja han iniciat el procés, les persones interessades rebran una invitació per SMS o una telefonada amb la informació sobre quan i on han de vacunar-se.

L'Estratègia de vacunació enfront de la covid 19 a Espanya estableix que aquesta franja d'edat, que estava pendent de vacunació, començarà el procés després de la immunització del grup de persones d'entre 60 i 65 anys, tots dos inclusivament.

El grup de població de 60 a 65 anys ja està citat i rebent la vacuna d'AstraZeneca, principalment en els grans espais de vacunació amb què compta la Comunitat Valenciana, la qual cosa permet que el dilluns 3 de maig arranque la immunització de la següent franja d'edat, la de persones amb edats compreses entre els 69 i els 66 anys, que s'estendrà diverses setmanes.

La citació es realitza a través d'un missatge al telèfon mòbil on s'indica data, hora i lloc de la vacunació. Si la persona no ha facilitat un nombre de mòbil en el Sistema d'Informació Poblacional SIP, el personal sanitari la cridarà al telèfon fix que haja aportat.