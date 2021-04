Agustín Padrón es condenado a cuatro años de inhabilitación por manipular el censo electoral en 2011

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado hoy, in voce, la sentencia que condena al ex alcalde de Valverde y ex diputado autonómico Agustín Padrón a cuatro años de inhabilitación.