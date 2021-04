Pilar Tébar promourà el valencià i la igualtat de gènere en la cultura al capdavant del Gil-Albert d'Alacant

La nova dirigent ha confirmat, després de mantindre la seua primera reunió amb els responsables dels departaments del Gil-Albert, que "pròximament" iniciarà els treballs per a consensuar propostes culturals. Així mateix, ha confirmat la continuïtat de l'equip amb el qual s'avaluaran tant els projectes més immediats com aquells que s'executaran a llarg termini, segons ha informat la institució provincial en un comunicat.

En la seua presentació, ha manifestat "una gran alegria i emoció en assumir un repte apassionant" per a conduir una institució a la qual està vinculada des de 1989. Igualment, una altra de les seues "prioritats" és buscar acords de col·laboració amb altres institucions culturals, tant vinculades a la Diputació com a altres administracions, així com obrir la programació perquè arribe al major nombre de municipis, aconseguint totes les comarques d'Alacant.

Per a açò, la responsable proposa, per a ampliar el públic potencial en un moment de restriccions com a conseqüència de la pandèmia, "emprar recursos digitals com la retransmissió de les activitats per streaming".

Per la seua banda, Parra ha manifestat que Tébar reuneix "les característiques necessàries" per a "millorar" la projecció de la institució. "És una persona vinculada a la cultura des de fa tres dècades i coneixedora de la realitat de la nostra província".

En la mateixa línia, ha destacat que "posseïx un ampli currículum que avala la seua trajectòria, en l'acadèmic i en la seua trajectòria professional". A més, ha afegit que Tébar ha declarat "des del primer minut" el seu "orgull" en assumir aquesta responsabilitat i el seu "ferm compromís de treballar per a donar un nou gir a l'Institut Juan Gil-Albert".

"El seu primer repte serà engegar la nova subdirecció de Foment de la Llengua i Cultura Popular Valenciana, amb la qual es pretén obrir noves vies d'investigació i difusió en favor de la nostra llengua", ha detallat Parra.

PILAR TÉBAR

Pilar Tébar, nascuda a Alacant en 1965, ha sigut subdirectora del departament d'Art i Comunicació Visual i subdirectora i directora del departament de Revistes del IAC entre els anys 2007 a 2015 i en 1989 va rebre una ajuda d'investigació d'aquesta institució per a desenvolupar un treball sobre el pintor José Aparicio.

És llicenciada en Història de l'Art, amb 30 anys d'experiència professional en gestió cultural, i en l'actualitat exerceix com a professora tutora d'UNED en el grau d'Història de l'Art i presideix l'Associació Valenciana de Crítics d'Art.

A més, destaca la seua gestió com a especialista, entre unes altres, en la Fundació Eduardo Capa d'Alacant, així com la seua participació com a comissària en més de seixanta exposicions culturals i la seua tasca d'investigadora especialitzada en temes alacantins del segle XIX.