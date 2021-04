El sector del mueble crece en número de empresas por primera vez en 15 años impulsado por la pandemia

20M EP

NOTICIA

El sector del mueble ha crecido en número de empresas por primera vez en 15 años en plena pandemia. Desde 2004, el sector había un 50% el número de empresas fabricantes, de 14.204 entonces a 6.775 en 2019, pero en 2020 la tendencia se ha roto y han ascendido hasta las 7.000. Y es que, a nivel mundial, el sector del home furnishing & DIY (Do It Yourself) es el que más ha crecido en el canal e-commerce, con un aumento del 120%, incluso por delante del sector textil.