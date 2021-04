Un policia de paisà deté dos jóvens per pegar un estiró a una bossa en patinet a València

El robatori es va produir sobre les sis i mitja de la vesprada, quan l'agent de paisà passejava per la zona de la Marina Real i es va adonar que quatre homes circulaven en patinet en actitud sospitosa fixant-se en les pertinences dels transeünts, informa Prefectura en un comunicat.

En un moment donat, el policia va observar com aquests homes s'aproximaven a una parella i, mentre tres d'ells els distreien, el quart va furtar la bossa al descuit. Tots van abandonar el lloc a tota velocitat mentre la dona cridava que li havien robat.

L'agent va seguir als sospitosos, va alertar el 091 i va demanar el suport d'una patrulla. Finalment va aconseguir aconseguir a dos dels joves després d'identificar-se com a policia, mentre els altres dos es van donar a la fugida. Els dos jóvens retinguts van ser identificats per la patrulla amb la col·laboració de Policia Local.

En la bossa, que contenia 400 euros en metàl·lic, un mòbil i altres efectes, no va ser localitzat entre les pertinences dels sospitosos, sinó que estava ocult darrere d'un test de la zona i ho va trobar un ciutadà després.

Per tot açò, els dos joves van ser arrestats com a presumptes autors d'un delicte de furt. El patinet elèctric en el qual circulava un d'ells figurava com sostret.

Els detinguts, d'origen marroquí i algerià, estan en situació irregular a Espanya: a un li consta una eixida obligatòria del país i a l'altre un expedient d'expulsió incoat.