AMP.- Puig diu que llevar el nom d'Enric Valor a un carrer és "una ignomínia" i renunciar a ell, "incultura"

El cap del Consell s'ha expressat així després de conéixer-se la proposta que té previst portar al ple de l'Ajuntament d'aquest dijous el govern de Mutxamel, integrat per PP i Ciudadanos, i que compta amb el suport de Vox, per a canviar la denominació de l'Avinguda Enric Valor per la d'Avinguda d'Espanya.

"Enric Valor no mereix una ignomínia així. Renunciar a ell és com renunciar a Miguel Hernández, Azorín o Paca Aguirre: incultura", assenyala el socialista Puig, que acompanya el seu tuit amb la cita "Els salts, en la història i en la política, solen ser desordenadors, perillosos i desgavelladors" i amb l'enllaç a la campanya que s'ha obert en Change.org per a reclamar que es mantinga el nom de l'Avinguda Enric Valor.

Posteriorment, preguntat per aquesta qüestió durant un acte a Castelló, Ximo Puig ha emmarcat l'assumpte "dins d'aquest paradigma d'odi i rancor que desgraciadament torna a passejar pels nostres carrers".

El president de la Generalitat ha lamentat "la falta de noblesa i decència davant una persona, que si alguns saberen qui és, els cauria la cara de vergonya pel que han fet".

"Enric Valor va treballar per la nostra cultura, educació i llengua. Va ser una persona decent, noble i honrada que es mereix tindre un carrer en totes les ciutats i pobles del nostre país, però, sobretot, en aquelles de les comarques d'Alacant que ell tant va voler i va representar dignament". Per açò, considera que la de l'Ajuntament de Mutxamel és "una decisió que ha de tindre reversió per la dignitat de tots i totes".

"ESBORRAR DELS CARRERS PER A ESBORRAR DE LA HISTÒRIA"

En la mateixa línia, el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha manifestat que "esborrar dels carrers per a esborrar de la història a Enric Valor és molt més que un atac a les valencianes i valencians, és un clar símptoma que aquesta societat necessita posar fre als discursos d'odi i al feixisme que acaben cristal·litzant en accions institucionals incomprensibles com aquest".

Per açò, des de la Conselleria de Cultura anuncien que se sumen a la petició realitzada pel grup parlamentari de Compromís per a reconéixer a Enric Valor amb l'Alta Distinció de la Generalitat. "Sense la seua tasca, la nostra societat seria menys rica i culta, lluny d'esborrar el seu llegat cal posar-ho en valor", insisteix el titular de Cultura de l'executiu autonòmic.