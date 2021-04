L'artista Lola Lasurt viatja a la Transició espanyola per a "reanimar la democràcia" amb trets pirotècnics en l'IVAM

El projecte emprès per l'artista barcelonina té com punt de partida una visita que realitza al Museu del Gremi Artesà de Fallers de València, on troba un 'ninot' indultat amb el nom de 'Democràcia', obra de l'artista faller José Azpeitia, del que es desconeix la seua data concreta malgrat datar-se a principis dels anys huitanta.

El títol de l'exposició, 'Cardiograma', remet a la idea de "diagnòstic de l'estat del sistema" personificat en aquesta escultura fallera.

La mostra s'instal·la en la Galeria 6 de l'IVAM i es divideix en dos grans gràfics formalitzats a la manera de fris històric que s'instal·laran al llarg de les dos plantes que componen la sala.

En la primera planta l'espectador podrà veure diferents fragments de pel·lícules amateur, la majoria filmades en la dècada dels 70, que es projecten en les parets de la sala. "Són imatges que costen de veure, vull que l'espectador es moga i siga actiu. Ha de buscar la imatge i jugar amb la diapositiva", explica l'artista.

En el segon gràfic de l'exposició, Lola Lasurt plasma en una lona horitzontal de 42 metres dividida en 'frames' l'espectacle pirotècnic de Nadal Martí realitzat per a la Fira de juliol de 2017 a València. Així, el públic assistirà a una recreació d'aquesta exhibició a través de la pintura de Lola Lasurt com si d'una pel·lícula analògica es tractara on "el color és el que produeix el so".

Per a l'exposició, l'artista ha col·laborat amb l'escola de Grau Superior de Formació Professional d'Artista Faller i Construcció d'Escenografies situada en la mateixa ciutat fallera, els estudiants de la qual han construït un "coixí de vareta" a manera de suport de la figura de la 'Democràcia'.

Per la seua banda, la directora de l'IVAM i comissària de la mostra, Nuria Enguita, ha destacat la "mirada aturada" de l'artista, que "aconsegueix veure coses que ningú veu, però que sempre han estat ací". "A través de la seua pintura performativa ens permet mirar d'una altra manera el passat i acostar-nos a una manera de fer art que té una profunda reflexió sobre lo popular".

UNA "HISTORIADORA AMATEUR" DE LA TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA

L'artista de la mostra s'ha definit a ella mateixa com una "historiadora amateur" interessada per "intentar entendre el moment de la transició democràtica que va tindre lloc a Espanya, i que l'autora considera que té "una repercussió molt directa amb el que passa en l'actualitat".

En aquest sentit, Lola Lasurt ha subratllat el caràcter "psicoanalític" del seu procés de creació, mitjançant el qual pretén fer un "diagnòstic del sistema". "Entenent el sistema com una persona, que va creixent i va passant etapes", ha explicat.

Aquesta persona que representa "el sistema" es plasma en el 'ninot' indultat 'Democràcia', una dona jove nua, estirada cap per amunt amb els ulls tancats i de talla realista, recoberta per una pintura negra que cobreix la peça de fibra de vidre i que imita les escultures funeràries. "Una democràcia que no sabem si està dormida o morta, però que ens genera un sentiment d'empatia i de voler cuidar-la", ha explicat l'artista.

LES FALLES: "UN DIAGNÒSTIC ANUAL DEL SISTEMA"

Lasurt ha valorat l'oportunitat d'indagar més en les Falles que li ha atorgat el procés creatiu del seu nou projecte i ha destacat la "voluntat inconscient, quasi innata i col·lectiva de diagnosticar anualment el sistema" que tenen aquestes festes a través de "els 'ninots', que representen un retrat de la societat per part del poble".

"La mostra ens ensenya una reflexió sobre la professionalització de la festa i el sentir popular", ha explicat Enguita.

En aquest sentit, l'artista, preguntada per una possible relació conflictiva entre l'art com a institució i la cultura popular, ha explicat que "la cultura popular és espontània, col·lectiva i necessària, però no va en contra de la institució"."Si la institució és pública, és nostra. I això és una cosa que hem oblidat", ha afegit.