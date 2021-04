Golpe pericial a la credibilidad de Luis Bárcenas, que pierde aire en favor del PP. Uno de los peritos de Hacienda que ha declarado este miércoles en el juicio de la caja b del PP ha cargado contra los papeles del extesorero, principal acusado. Otro, eso sí, ha dado veracidad a los cinco pagos recogidos en ellos entre los años 2006 y 2008 al arquitecto Enrique Urquijo, también acusado en el juicio por ser el responsable de la reforma de la madrileña sede de Génova del PP.

"No me puedo creer que se lleve de una forma tan chapucera el control de unos fondos de una caja B", ha señalado el funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado que analizó la contabilidad paralela que manejaba el principal acusado en la causa, que se celebra en la Audiencia Nacional. "Hay una serie de indicios (...) que me inclinan a pensar que no son los verdaderos movimientos", ha explicado ante el tribunal.

Cabe destacar que sí que hay actividad recogida en esos documentos que se ha tildado de "real". Son, principalmente, salidas de fondos que coinciden con ingresos en la contabilidad oficial del PP, aunque otros "pueden" no serlo "y estar puestos ahí con alguna intención", ha opinado otro de los peritos declarantes.

Entre ellos, cinco pagos recogidos entre 2006 y 2008 en los "papeles de Bárcenas" a nombre del acusado Gonzalo Urquijo, dueño de la empresa que trabajó para el PP. Y es que, el perito, que también estudió las cuentas de la empresa responsable de la reforma, Unifica, ha manifestado que encontraron "pagos duplicados" y también "ingresos ocultos" de dicha mercantil relativos a trabajos de varias plantas de la sede del partido.

Los archivos informáticos si fueron corroborados

El perito que ha declarado este miércoles ha explicado en la Audiencia Nacional que dieron más credibilidad a los papeles que a los archivos informáticos y ha contado que detectaron diferencias entre los publicados y los entregados por Bárcenas, además de inconsistencias como "errores de saldo" o momentos en los que la caja B se quedaba en negativo, algo a su juicio "inexplicable".

Y es que, el pasado miércoles otros dos peritos de la Unidad Central de Criminalística de la Policía Nacional afirmaron que los archivos que entregó en un 'pendrive' con la supuesta contabilidad b el extesorero del PP Luis Bárcenas al entonces juez instructor del caso, Pablo Ruz, no estaban manipulados.

El inspector jefe del grupo que investigó la caja 'b' y la trama Gürtel, Manuel Morocho, aseguró entonces que los 'papeles de Bárcenas' eran creíbles y que todos los errores que contenían se debía a que era una contabilidad "rudimentaria", pero que al final los saldos siempre coincidían.

Preguntado por el abogado de una de las acusaciones populares por las incongruencias en los 'papeles de Bárcenas', el experto de la IGAE que ha declarado este miércoles ha precisado que se pueden entender estos errores puesto que "parece" que el extesorero del PP "realizaba borradores, iba tomando notas y algunos de ellos los pasaba al 'pendrive' o formato electrónico". Eso sí, ha insistido en que no sabía si era por falta de cuidado o porque no le interesaba reflejar algún dato.

Asimismo, ha destacado que no existían justificantes de algunas de las salidas de la caja 'b' anotadas ya que, según ha recordado, el propio extesorero (para quien Anticorrupción pide 5 años de prisión) explicó que "la mayor parte de las salidas son abonos de las retribuciones". "Si los que reciben el dinero son los jefes o son conscientes de dónde reciben el dinero pues es normal que no firmaran nada", ha señalado después.