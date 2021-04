Mata (PSPV) reprocha a Vox que hagan "los discursos más agresivos que ha vivido la democracia española": "Me dan asco"

Así ha zanjado Mata su réplica a la propuesta de Vox para reformar el Consell Jurídic Consultiu en Les Corts para que dos grupos parlamentarios puedan pedir un dictamen a este organismo aunque no sumen la mayoría parlamentaria que ha defendido el portavoz adjunto de Vox, José María Llanos.

En su intervención, el portavoz socialista ha reprochado a Llanos que la propuesta se base en la ley del año 1994 y no en su modificación del 2018, que otorga la potestas de pedir informes a esta institución a consellers y conselleras y a presidents y presidentas de la Generalitat, y no solo a los hombres.

Por ello, entre otros motivos, ha considerado que la propuesta es una "impostura", ya que también "intenta que la ley evite reconocer que puede haber presidentes y presidentas de esta comunidad".

Llanos, en la respuesta, ha aseverado que la izquierda ha "distorsionado la democracia y ha manipulado la libertad" y les ha llamado "malos aprendices de Adorno y Gramsci". Además, ha manifestado: "No nos arredran, no nos asustan, hemos venido a defender a los ciudadanos frente a los manipuladores que se burlan de la democracia no aceptando esta proposición no de ley".

En la réplica Mata le ha reprochado a Llanos que el presidente de su formación, Santiago Abascal, considerara que este es el peor gobierno en 80 años, y le ha afeado que se sienta "orgulloso" de esta "época nefasta". "Supongo que también de los fusilamientos de otoño del 75", le ha espetado.

"Usted cree de verdad que este es el peor gobierno de España en 80 años. El gobierno más libre, el que lucha por la igualdad, y que está formado por partidos que han conseguido que ya no les llamemos 'El señorito', que no nos tengamos que arrodillar, humillar y soportar la desigualdad permanente, ni la aniquilación de la palabra, ni la exaltación permanente de la violencia. Me dan asco", ha manifestado.

"BLANQUEAR EL FASCISMO"

Desde Unides Podem, Irene Gómez ha criticado el discurso de Llanos ha remarcado que "no por levantar la voz lo que se dice es más cierto" y le ha afeado que "ha utilizado el atril para hacer campaña para sus amados líderes".

En este sentido, ha considerado que "se trata de si queremos hablar de más democracia, de tener en cuenta los derechos humanos y no alegrarnos por las cosas que están pasando ni mostrar sonrisas sádicas cuando le insinúan a una persona o le dicen directamente que se va a atentar contra su vida y la de los suyos".

Además, ha indicado que el fascismo "no se ha instalado de un día para otro", sino que "se ha cocinado a fuego lento" en un clima de "impunidad y normalización del insulto" y "poco a poco llegamos a amenazas dirigidas a cargos públicos". "¿Qué será lo próximo? Esta es la factura que paga la democracia por blanquear el fascismo", ha aseverado.

COMPROMÍS, CS Y PP

Mientras, desde Compromís, Josep Pla les ha espetado que la modificación "va en contra propia de los grupos de la oposición". "Imagínese que dos grupos que sustentan al Gobierno podrían pedirle un dictamen al Consell Jurídic, es una barbaridad porque es un órgano eminentemente del ejecutivo por el Estatut d'Autonomia". "Su propuesta quiere controlar estas Corts y acabar con la división de poderes", ha agregado.

Por su parte, Cs ha anunciado que apoyará la medida porque, según su diputada Mamen Peris, actualmente es "muy difícil, prácticamente imposible pedir informes" al CJC. El PP también dará respaldo a la propuesta. En su intervención, José Císcar ha recordado que el PP presentó una propuesta similar la pasada legislatura.