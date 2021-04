Canarias destaca que el certificado verde digital aporta confianza a los viajes y seguridad a los destinos

Así lo ha señalado la consejera regional de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, en unas declaraciones a Europa Press en las que agregó que el archipiélago ha abogado desde un primer momento por establecer medidas armonizadas que garanticen una reciprocidad en la seguridad sanitaria para los movimientos de personas entre países.

"Este certificado -dijo- es seguramente la primera medida consensuada de aplicación en el ámbito de la UE para facilitar el turismo, la cual celebramos ampliamente su establecimiento, previsto para el mes de junio, según nos confirman desde la Secretaría de Estado de Turismo española".

Castilla ha recordado que Canarias fue pionera en el establecimiento de un decreto ley que obliga a las personas procedentes del exterior del archipiélago a presentar una prueba de estar libre de covid para alojarse en un establecimiento turístico, y ello sin contar con una herramienta única de verificación.

"Sin embargo -matizó-, ahora, con este certificado verde, lo que se viene es a permitir a su poseedor probar que ha sido vacunado contra la covid, o ha pasado un test con resultado negativo o bien que se ha recuperado de esta enfermedad, con lo cual ya dispone de anticuerpos".

Aquí, agregó que el certificado simplifica a las autoridades el procedimiento para identificar a personas si son susceptibles o no de ser portadoras del virus, "lo que ayudará a aportar confianza en los viajes, a la vez que seguridad en los destinos".

Por su parte, la consejera entendió que no la "herramienta perfecta" pero incidió en que es peor no contar con nada como hasta ahora y dejar este asunto a criterio y a las medidas que establezca cada país, ya que "embrollaría" mucho la actividad de los viajes al no saber el turista a qué normas atenerse en cada caso.

Finalmente, Castilla no quiso obviar que este certificado no es universal; que puede ser discriminatoria pues se está anteponiendo la seguridad sanitaria y la reanudación de una actividad económica frente a determinados derechos individuales; y que estará limitada a las evidencias científicas que se vayan dando, como el alcance en el tiempo de ese certificado y el alcance frente a nuevas cepas.