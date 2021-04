Cvirus.- Puig creu que l'Estat d'Alarma "ha complit el seu temps": "Necessitem parlar d'esperança"

Així a l'ha manifestat el cap del Consell, que aquest dimecres ha visitat Castelló de la Plana, a preguntes dels mitjans sobre les propostes que la Comunitat Valenciana plantejarà en la Interterritorial d'aquest dimecres, sobretot de cara per fi de l'Estat d'Alarma a partir del pròxim 9 de maig.

Sobre este tema, Puig ha subratllat que la Comunitat és partidària d'una "desescalada prudent, que és el que està fent". Ha recordat que aquest territori "porta sis setmanes per davall del llindar de risc i és l'autonomia amb les millors dades epidemiològiques", per la qual cosa "des de la màxima prudència" i sabent que "el virus no ha passat, perquè cada dia moren i es contagien persones", cal "transitar cap a la normalització".

En aquest sentit, ha fet notar els avanços en la vacunació dels majors de 60 anys al maig "i això ens va a donar garanties d'avançar durant el mes de juny per a entrar en un estiu amb possibilitats de normalització". "Sabem que ens va a costar perquè el virus encara està ací, però podem anar avançant per a fer aquest procés necessari per a la reactivació econòmica, social i també des del punt de vista mental i psíquic".

Des de l'administració valenciana se'n va a tornar a plantejar al Ministeri "que es tinga una solució definitiva a alguna qüestió referent a les vacunes", com la segona dosi d'AztraZeneca.

"Aspirem a un calendari el més raonable possible de l'arribada de subministrament vacunal", ha dit Puig, que ha repassat la situació amb les diverses farmacèutiques: "Pfizer està complint amb 175.000 a la setmana i pensem que va a continuar així; estem pendents que Johnson complisca el que ens va indicar, pareix que ho van a fer, tenen alguns retards; AstraZeneca també té alguns retards encara que pareix que Moderna va a entrar en una època de major credibilitat". "En qualsevol cas el que volem és que hi haja la major certesa possible".

Preguntat per la seua opinió sobre la proposta que hi haja un Estat d'Alarma "a la carta" en funció de CCAA, ha comentat que sense eixa figura jurídica, les comunitats també té capacitat de prendre decisions i ha reiterat la seua opinió que "no podem estar en Estat d'Alarma permanent".

"EL MES DE MAIG ÉS DECISIU"

Al seu paréixer, la desescalada és "lògica", però ha aprofitat per a llançar, de nou, una petició de "màxima prudència": "El mes de maig és decisiu, ara més que mai cal ser absolutament prudent: La societat valenciana ha donat un exemple extraordinari, el seu èxit és l'èxit dels ciutadans vinculats a un mapa necessari de restriccions i ara cal accelerar aquest procés sent molt prudents".

S'ha referit també a alguns brots detectats en localitats castellonenques com Borriana i Nules que, encara que "preocupen", s'han pogut encapsular gràcies a que s'ha mantingut la trazabilidad.Ací ha postil·lat que la idea del Consell és que "la desescalada es faça d'una manera harmonitzada" atés que no "estem en condicions de restringir la mobilitat" i que els servicis de salut pública té una "dedicació especial" a aquests punts.