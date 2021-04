Detingut un jove per provocar lesions greus a un menor en conduir drogat a Almussafes, sense llums ni carnet

L'equip d'Atestats de València, en col·laboració amb l'Àrea d'Investigació d'Almussafes així com amb el cap de destacament i una patrulla d'Alzira, van detindre al jove, de 25 anys, que va quedar en llibertat investigat com a suposat autor d'un delicte de lesions greus per imprudència greu i un altre per conduir amb temeritat manifesta, segons ha informat l'institut armat.

Després d'un accident en circumstàncies que no s'han precisat, el jove conductor es va veure obligat a detindre el vehicle pels danys patits i es va personar en la caserna d'Almussafes, minuts després del sinistre, per a comunicar-ho encara que oferint "versions contradictòries" en "nombroses ocasions".

Els agents van constatar, després d'un test de drogues, que el conductor va obtindre resultat positiu en THC, a més de que circulava amb el permís de conduir sense vigència. Posteriorment, es va prendre declaració a diversos testimonis i a la resta d'implicats i es va realitzar una inspecció ocular del lloc i dels altres vehicles.

Els investigadors van arribar a la conclusió que el detingut suposadament conduïa amb les llums apagades i que, com a resultat del succés, hi ha un menor de 15 anys que es troba en estat greu.

Finalitzades les investigacions, els agents li van detindre i van posar en llibertat com a suposat autor d'un delicte de lesions greus per imprudència greu i un altre per conduir amb temeritat manifesta. Les diligències van passar a la disposició del Jutjat de Guàrdia de Picassent.