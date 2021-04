VOX pide que los barrios de La Guea y Los Marines de San Blas continúen siendo urbanos en el futuro PGOU de Teruel

El objetivo es "realizar las obras de infraestructuras y de implantación de los servicios necesarios para los allí residentes y, así, conservar dos barrios tradicionales de Teruel", ha señalado Nolasco.

El Avance del PGOU propone clasificar como suelo no urbanizable ambos núcleos y los subcategoriza como 'núcleos rurales tradicionales', mientras que VOX considera necesario mantenerlos como suelo urbano al estimar que si se mantiene la clasificación como suelo no urbanizable "el único efecto a medio y largo plazo sería su desaparición".

Para el edil de VOX, "la figura jurídica que se pretende utilizar no es la adecuada para ordenar dichos núcleos de población", apuntando que La Guea y Los Marines de San Blas están clasificados como suelo urbano desde 1985.

Convertirlos en suelo no urbanizable dejaría las actuaciones que puedan realizar los propietarios de suelo "al azar de las autorizaciones especiales, con las limitaciones que ello conlleva", ha continuado Nolasco, quien ha subrayado que "ambos barrios están habitados de forma permanente y necesitan dotarse de servicios urbanísticos para los residentes".

MALLA URBANA

Por otra parte, el concejal de VOX ha expresado que "ambos barrios carecen del servicio de saneamiento y no están integrados en la malla urbana".

VOX en Teruel ha opinado que "el Ayuntamiento ha ignorado durante los años de vigencia del PGOU de 1985 las necesidades de dotación de servicios de Los Marines y La Guea, cuando ambos barrios de la ciudad, integrados en San Blas, están clasificados como suelo urbano" y "están habitados y tienen las mismas necesidades que otros ámbitos de la ciudad", añadiendo que "los propietarios de edificaciones soportan el Impuesto de Bienes Inmuebles de conformidad con la clasificación de suelo urbano que tienen".

"No se puede imputar a los habitantes de ambos barrios que no se haya realizado la conexión con la depuradora cuando dicha obligación es única y exclusivamente municipal al ser suelo urbano, por lo que no parece ajustado a derecho justificar la decisión de desclasificación del suelo en el hecho de no contar con el saneamiento o la falta de dotaciones cuando no ha existido inversión municipal en estos ámbitos", ha manifestado el concejal de VOX.

RIESGO DE DESAPARICIÓN

Nolasco ha observado que "la desclasificación que se propone supondría que las actuaciones de dotación serían prácticamente imposibles de realizar por los habitantes del barrio" ya que la legislación se remite a planes especiales de dotación de infraestructuras a cargo única y exclusivamente de quien solicite la autorización especial en suelo no urbanizable, "lo que a priori parece inviable".

A ello ha añadido, en referencia a San Blas, que "se reconoce la necesidad de ampliación del barrio y se proponen alternativas en las que, o bien se incrementa el suelo urbano, o bien se propone la creación sectores de suelo urbano no delimitado (SUZ)", lo cual "denota que la voluntad del planificador es la ampliación y consolidación de San Blas con la creación de nuevos suelos y que la propuesta de clasificación como suelo no urbanizable de La Guea y Los Marines no supone más que la desaparición de ambos núcleos a medio o largo plazo".