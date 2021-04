EU remet cartes amb llibres d'Enric Valor a l'Ajuntament de Mutxamel per a demanar que es mantinga el seu carrer

Per a la coordinadora general d'EUPV, Rosa Pérez Garijo, "canviar la denominació de l'Avinguda Enric Valor per l'Avinguda Espanya és un exercici de menyspreu i desconeixement a la llengua i la història valenciana". No obstant açò, la també consellera de Qualitat Democràtica ha defès en un comunicat que "la ignorància es cura amb cultura i estem convençudes que després de llegir un llibre del nostre escriptor recapacitaran".

Per açò, Esquerra Unida ha remès una carta a l'alcalde de la ciutat, Sebastian Cañadas Gallardo, i a tots els grups municipals per a que recolzen aquesta decisió (PP, Cs i Vox), al costat d'un exemplar de la sèrie "Rondalles valencianes" del literat valencià Enric Valor.

Per a la coordinadora de la formació d'esquerres, Rosa Pérez, "des d'Esquerra Unida creiem que és un greu error eliminar la referència a Enric Valor perquè ha sigut un dels principals artífexs de la normalització i estandardització de la llengua i la cultura popular valenciana".

"Parlem d'una figura que traspassa la batalla política i que el conjunt de la societat valenciana reconeix i premia com a referent de la nostra llengua i història", i ha afegit "per açò no entenem com el govern de Mutxamel vol eliminar l'avinguda que porta el nom d'aquesta inqüestionable figura, llevat que siga una decisió fruit de l'odi i la ignorància".

La coordinadora d'esquerres ha manifestat que "enfront de les cartes amb amenaces de mort i bales carregades d'odi del feixisme, nosaltres enviem cartes carregades d'arguments i llibres plens de coneixements i cultura".

Per a Pérez "la cultura és la millor forma de combatre l'odi i la ignorància". Així, ha finalitzat dient que "des d'EUPV esperem que amb aquest gest el govern de Mutxamel reconega figura i llegat d'Enric Valor i la seua importància en la nostra llengua, història i tradicions, i renuncie a l'actual proposta de substitució de la denominació de l'Avinguda que porta el seu nom".