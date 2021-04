Xunta defiende más competencias para Galicia, pero pide que antes se financie aquellas con las que ya cuenta

"Sabemos lo que nos toca, luchar para crecer en el autogobierno, un autogobierno que consiste en ser respetados, que nos den la financiación necesaria para ejercer nuestras competencias", ha manifestado en respuesta a una interpelación formulada en el pleno del Parlamento de Galicia por el diputado nacionalista Luis Bará, quien ha urgido a la Xunta pedir los traspasos "pendientes" tras 12 años de gobierno "sin una nueva competencia".

"Supongo que estará de acuerdo con que antes de pedir nuevas competencias, que desde luego las pedimos, lo que habrá que pedir es que financien las que tenemos", ha afirmado el vicepresidente primero de la Xunta.

Alfonso Rueda ha sostenido que "no es normal" que el Gobierno central esté "hurtando dinero" a Galicia para "dárselo a otras comunidades" que "claro que avanzan más rápido". "Pero en eso consiste el Gobierno del señor Sánchez, en darle más a aquellos que le sostienen el gobierno, es su único objetivo", ha manifestado.

En este sentido, ha argumentado que "para darle más a uno" el Ejecutivo estatal "le está quitando" a Galicia "con la complicidad" de un BNG que "dice que la culpa" es del PPdeG. "Así es imposible", ha señalado en una intervención en la que ha criticado que los nacionalistas estén "satisfechos" con un "papel mojado que no vale para nada" -en referencia al acuerdo de investidura entre BNG y PSOE- y con un PSdeG "sucursal" que les va a "legitimar cualquier cosa".

Dicho esto, ha recordado que en una carta remitida al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, la Xunta ya le trasladó al Gobierno su voluntad de llegar a un acuerdo sobre la Ley de Salud, "recurrida sin previo aviso y mostrando un trato absolutamente desigual respecto de otras comunidades", así como de priorizar el traspaso de la AP-9 y del dominio público marítimo terrestre.

"Vamos a pedir eso y espero que tengamos su apoyo en cuanto empiecen las negociaciones y que no vayan otra vez aquí en tatas cosas con sus socios mirando para otro lado, porque así Galicia no crece y desde luego así no se defiende Galicia", ha afirmado.

En este sentido, Rueda ha dicho que el Gobierno gallego nunca dejó de reclamar las competencias que le corresponden a la Comunidad pero ha señalado que Galicia tiene hoy en día prioridades que reclamar ante el Ejecutivo estatal, como el cobro de la deuda del IVA del año 2017, los compromisos pendientes con las infraestructuras, el apoyo al tejido industrial y productivo y la mejora de los servicios públicos del Estado en la comunidad.

"FIASCO Y PURA INCOMPETENCIA"

Enfrente, el diputado del BNG Luis Bará ha emplazado a la Xunta a reclamar las transferencias pendientes y ha criticado que el Ejecutivo de Feijóo fuese "incapaz" de conseguir "una sola transferencia" frente a las "14 del bipartito en cuatro años". Además, ha calificado de "fiasco, calamidad, desastre y pura incompetencia" la gestión de los gobiernos de Feijóo durante 12 años.

Bará, que le ha reprochado a Reuda que su partido se abstuviera en la votación de la propuesta de ley del BNG para reclamar las transferencias en materia de Tráfico y Seguridad Viaria -que salió adelante con los votos a favor del Bloque y el PSdeG por la abstención del PPdeG-, ha emplazado al PP a pedir la convocatoria de la comisión mixta entre Xunta y Estado para abordar estos traspasos pendientes.

Además, ha acusado la Gobierno de la Xunta y al PP de querer "un pais pequeño, tutelado, bonsai". "O mejor dicho, un eucalipto y desde el BNG reclamamos un país grande, fuerte, en plenitud, un país carballo y, por eso, seguiremos demandando todas las transferencias pendientes con el fin de llegar al máximo techo competencial", ha dicho.

EL PP RECHAZA RECLAMAR LAS 30 COMPETENCIAS QUE PIDE EL PSDEG

En la sesión plenaria, los votos en contra del Grupo Parlamentario Popular han impedido que saliese adelante una proposición no de ley a través de la que el PSdeG volvía a pedir que la Xunta reclame 30 nuevas competencias que el viceportavoz socialista, Pablo Arangüena, ha calificado de "razonables, razonadas y perfectamente viables para Galicia".

Con todo, ante el rechazado de los populares, el socialista ha asegurado que al Partido Popular "no les interesa el autogobierno, sino la confrontación". Así, también le ha afeado a la Xunta que en los últimos 12 años consiguiese "ni una sola nueva competencia para Galicia.

Además, ha criticado que el PP renunciase a pedir nuevas atribuciones durante los siete años de gobierno de Rajoy para presentarse a las elecciones de 2020 pidiendo los mismos traspasos que incluyeran en su programa de 2009".

Si bien la iniciativa de los socialistas ha contado con el apoyo del Bloque, expresado por el parlamentario Iago Tabarés, no ha salido adelante al ser rechazada por el Grupo Parlamentario Popular, cuyo diputado popular Alberto Pazos ha considerado que la lista de competencias del PSdeG destaca por "sus ausencias" al no incluir "ni una palabra sobre la AP-9" o la "deuda" del Estado con Galicia.

"Los gallegos queremos decidir las competencias que nos interesan", ha argumentado el popular, que también ha criticado que el Bloque presentase una enmienda a la iniciativa en la que pedía reclamar "todas aquellas competencias que ya fueran transferidas a otras comunidades".

"Lo coherente es que las prioridades del autogobienro gallego no las decida el lehendakari vasco o el presidente de la Generalitat, sino el presidente elegido por los gallegos, que por mucho que les pique, se llama Alberto Núñez Feijóo", ha afirmado.

Además, ha reclamado un "trato igualitario" por parte del Gobierno del Estado. "Pueden criticar a Rajoy porque fue restrictivo, pero equitativemente restrictivo; mientras que ahora se negocian las transferencias en función de los intereses partidistas de Pedro Sánchez", ha señalado.