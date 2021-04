Naix la Federació Valenciana de la Indústria Musical per a fer "front comú" als reptes del sector

Es tracta d'una plataforma que agrupa a les principals associacions professionals de la música en directe en el territori valencià, com l'Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV), formada per 21 empreses; l'Associació de managers Valencian Music (VAM!), formada per 5 empreses; i l'Associació Valenciana de Sales de Música En Directo En Viu!, constituïda per 23 empreses, detallen els impulsors del projecte en un comunicat.

En total, quasi mig centenar d'empreses musicals de València, Castelló i Alacant que pretenen donar "força i visibilitat a la idea de la música en directe com a motor estratègic en el desenvolupament de l'Economia, la Cultura i el Turisme a la Comunitat Valenciana".

Entre els objectius de la Fevim -que presideix Luis Óscar García i té en el seu òrgan de direcció a representants de les sales, les promotors i els managers- figuren també l'impuls d'estratègies que milloren la projecció local, estatal i internacional de la música produïda a la Comunitat Valenciana i el desenvolupament sostenible d'un sector musical basat en el talent, la creativitat, l'emprenedoria, la formació i la innovació.

Però, sobretot, subratllen, les accions de la federació aniran encaminades a actuar com a interlocutora davant les diferents administracions públiques en representació de la indústria musical valenciana per a impulsar marcs legislatius, fiscals, econòmics i laborals en defensa de la música i la dignitat dels professionals del sector.

En aquest sentit, recorden que la pandèmia ha suposat "un col·lapse sense precedents per a l'activitat musical en el nostre territori i, igual que ha passat en altres sectors productius, les empreses musicals han hagut d'organitzar-se per a no sucumbir davant una situació tan dramàtica".

"En 2020, la indústria musical va perdre més de 100 milions d'euros com a conseqüència de la pandèmia. La frenada en sec de l'activitat musical ha posat en greu perill la supervivència d'un sector que dóna treball a milers de persones a la Comunitat i suposa més del 3,2% del PIB valencià", calculen.

El col·lectiu adverteix que les expectatives de 2021 "tampoc són molt optimistes", ja que, "a les portes de la temporada alta d'estiu no hi ha unes normes clares que permeten una desescalada planificada, segura i també viable per a les empreses musicals".

"DIFICULTAT EXTREMA"

En aquest context de "incertesa i dificultat extrema", el sector ha reivindicat des de l'esclat de la crisi, entre altres qüestions, la necessitat d'un pla de xoc amb ajudes urgents que permeten salvar les estructures empresarials i el desastre econòmic, l'establiment de garanties per a poder desenvolupar l'activitat musical en entorns segurs o l'harmonització dels marcs normatius i els protocols.

La Fevim té la voluntat de treballar també en estreta col·laboració amb altres federacions i associacions professionals del sector del país (com per exemple És Música) per a impulsar accions conjuntes que permeten el desenvolupament de la indústria musical, conclouen.