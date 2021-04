Norberto Llopis, Santiago Ribelles e Inka Romaní indagan sobre el vacío en 'NO_HUECO' en Espai Inestable

La pieza se centra en la "negatividad vacía": el devenir, el cambio desde el lado vacío y la perspectiva de la superficie en que se incribe el intérprete. "Cuando hablamos de artes escénicas, teatro o danza, siempre se pone mucho peso sobre la acción y el personaje, el protagonista, la primera bailarina: Todo cambio en la escena depende de un acto, de un personaje que actúa, de una figura o héroe que opera una transformación: los acontecimientos suceden porque hay alguien que los ejecuta", ha explicado el centro en un comunicado..

En este sentido, si la performance "precisamente viene defininida por la acción vive, habrá que preguntarse: ¿de qué manera suceden las cosas cuando no suceden?". "La pieza es una reflexión sobre el vacío, sobre aquello que pasa sin ser visto, aquello que pasa al fondo de la escena, la no acción, aquella transformación que no puede ser atribuida a ningún hacedor", han explicado.

Llopis trabaja la propuesta visual con un gran número de objetos en escena, objetos que son superficies y elementos de construcción como cajas vacías, precinto, hilo y planchas de madera. Son elementos que habitualmente no están pensados para ser vistos, sino que suelen estar en los márgenes de la escena y que carecen de trascendencia. La elección de estos materiales prioriza el foco sobre el espacio más que sobre aquello que sucede dentro de este.

El proyecto se estrena en València el primer fin de semana de mayo después de haber estado en residencia en La Caldera de Barcelona.