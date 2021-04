Quintana avanza medidas sobre la vacunación de los marineros si Sanidad "no asume sus competencias"

20M EP

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha afirmado que la Xunta de Galicia "tendrá que tomar decisiones si el Ministerio de Sanidad no asume sus competencias" de vacunar a los marineros, un marco en el que ha asegurado que "Galicia no va a seguir consintiendo que los marineros estén en esta situación".