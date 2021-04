La historia del hombre que deja la isla italiana donde ha vivido 32 años solo

Mauro Morandi, de 81 años, se mudó a Budelli, en el norte de Cerdeña, en 1989. Ahora ha decidido abandonar la isla en la que vive solo desde hace 32 años, al parecer por las presiones que ha recibido por parte de las autoridades italianas. "Me iré con la esperanza de que en el futuro Budelli esté protegido como lo he protegido durante 32 años", escribió en Facebook el pasado domingo.

La historia de Morandi comenzó a finales de los 90 "harto de muchas cosas sobre nuestra sociedad: el consumismo y la situación política en Italia". Fue entonces cuando decidió dejar atrás todo para comenzar un viaje por el mar que le llevaría al archipiélago italiano de La Maddalena.

Poco después, llegó a Budelli y conoció al guardián de la isla, que estaba a punto de retirarse. Morandi decidió entonces quedarse cuidando la isla.

En los últimos años, Morandi se ha enfrentado a varias amenazas de desalojo, una de ellas tras haber sido acusado en la CNN por el presidente del Parque Nacional La Maddalena, Fabrizio Fonnesu, de haber llevado a cabo alteraciones ilegales en la cabaña donde vivía, una antigua estación de radio que data de la Segunda Guerra Mundial.

La popularidad de Morandi es tal que más de 73.000 personas han firmado en change.org una petición para que el Gobierno de Italia le permita quedarse en la isla. Morandi, no obstante, confirmó a The Guardian que se mudará a un pequeño apartamento en La Maddalena: "Mi vida no cambiará demasiado, todavía veré el mar".