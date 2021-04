La Mesa de la Cámara decidirá sobre el uso del asturiano en cada caso, ante la falta de consenso para regularlo

Al término de la reunión, la portavoz socialista, Dolores Carcedo, ha indicado que "no ha habido acuerdo en la Junta de Portavoces sobre la propuesta presentada por escrito, una propuesta que excede el planteamiento inicial del Grupo Socialista y se muestra excesivamente rígida para dar respuesta a una casuística muy diferente y variada del uso del asturiano en la Cámara, como hemos visto en este tiempo".

"Le corresponde ahora a la Mesa de la Cámara, tal como marca la sentencia del Tribunal Constitucional, fijar los criterios para el uso del asturiano, que entendemos que deben ser flexibles y adaptables a las diferentes circunstancias que puedan producirse", ha comentado la diputada, explicando que el Grupo Socialista "quiere que el asturiano se siga utilizando con normalidad en la Junta General, como venía sucediendo hasta que Vox alteró esta situación en la presente legislatura".

Por su parte, Ángela Vallina (IU) ha resaltado que "fue imposible un acuerdo más detallado ante la posición de dos grupos contrarios al uso del asturiano y cuya acción se reduce a poner palos en la ruedas". Así, apunta que "la Mesa de la Cámara decidirá en cada momento qué debe hacerse en el caso de que algún diputado considere que no ha entendido una intervención cuando ésta ha sido realizada en asturiano".

Vallina cree que "esta es la mejor alternativa ante la imposibilidad de alcanzar consensos". "Hay dos grupos que están en contra de la utilización de nuestra cultura, de nuestra lengua, pues es imposible llegar a ningún acuerdo porque lo único que hacen es poner palos en las ruedas y buscar problemas. Por lo tanto, la Junta de Portavoces decidió que sea la Mesa de la Cámara quien decida y marque los criterios con los que hay que actuar", dice.

Desde Foro, su portavoz Adrián Pumares se reafirmó en que "el problema que existe en la Junta General en relación con el uso de la llingua asturiana no es un problema de comprensión, sino de intolerancia". "Desde Foro Asturias no vamos a caer en el juego que pretende Vox, y no vamos hacer un circo de esto", apuntilla.

Del mismo modo, Pumares considera que el texto debatido este miércoles "no es fiel a lo planteado hace dos semanas por el Grupo Parlamentario Socialista", por lo que su formación no está "de acuerdo".

"Resulta imprescindible que haya acuerdo por parte de todos los grupos si queremos tener una situación de normalidad en el uso de la llingua", añade, lamentando que después de que Vox haya "perdido el recurso ante el Constitucional para impedir que en la sede de la soberanía de los asturianos se use el asturiano", ahora pretenda "boicotear el uso de la llingua por otras vías".

Al respecto, el portavoz de Podemos, Daniel Ripa, recordó que esta mañana leyó una declaración en defensa del uso del asturiano y del gallego-asturiano en la plaza de la Escandalera y considera necesario que los grupos parlamentarios dejen "de bailar al son de Vox" y defiendan "la democracia abriendo la reforma del Estatuto".

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, se ha referido a la falta de "unanimidad" ante la propuesta hecha por los letrados de la Cámara, añadiendo que el propio presidente del parlamento, Marcelino Marcos, ha tomado la iniciativa "y será él quien haga un nuevo planteamiento a la mesa de la Cámara".

"La propuesta, con la fórmula que decida la Mesa, será la que se convierta en norma a la hora de que se produzcan intervenciones en asturiano", indica Fernández, resaltando que en Ciudadanos no comparten que "aquel diputado que intervenga en bable, disponga de un tiempo extra que no le correspondería". "Confiamos en que la propuesta que la Mesa presente a la Cámara tenga en cuenta esta premisa, y se consiga poner fin a esta eterna discusión, que debería estar resuelta hace tiempo ya, ya que existen otras prioridades y otras cuestiones que preocupan mucho más a los asturianos", dice.

Desde el PP, su portavoz adjunto Pablo González incide en que los 'populares' creen "en la libertad de uso de lo que es la lengua común de todos los españoles pero en Asturias también la ley de uso del asturiano".

"Ya que hay que aplicar la sentencia del TC, apliquémosla evitando el esperpento como las traducciones simultáneas y a partir de ahí si un diputado alega incomprensión que lo diga y que el presidente inste al diputado para que o bien le pase la traducción o tenga un plus de tiempo para intervenir en castellano", argumenta, para concluir que "lo que conste a efectos jurídicos que se refleje en castellano".