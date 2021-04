Funcionarios municipales de Vigo denuncian ante el Ayuntamiento el "desmantelamiento" de servicios y la falta de diálogo

El acto iba a ser inicialmente una asamblea de trabajadores pero, según ha denunciado el comité de personal, se ha tenido que convertir en una concentración, puesto que el gobierno municipal no ha autorizado la asamblea (mientras que la concentración sí tuvo luz verde de la Subdelegación del Gobierno).

Al respecto, el presidente del comité, Pergentino 'Tino' Martínez (UGT), ha explicado que, según la resolución trasladada en las últimas horas por la concejalía de Personal, no se pudo autorizar la asamblea por "un defecto de forma en la manera en que el comité se dirigió a la administración". "Es la manera que usamos siempre, y siempre sirvió, pero ahora no", ha matizado y ha lamentado, en alusión a la concentración en la plaza, que "se puede hacer sindicalismo fuera, pero dentro (del edificio consistorial) es muy difícil".

Con respecto a los motivos de la protesta (que también se trasladó al interior del edificio municipal, con un 'desfile fúnebre' simbólico), el representante de los funcionarios ha explicado que hay un "descontento general" en el Ayuntamiento olívico con la política de personal y servicios del gobierno de Abel Caballero.

Así, ha criticado un progresivo "desmantelamiento" de los servicios públicos municipales, la "caótica gestión" de recursos humanos y la "falta de diálogo" por parte de los responsables del gobierno. "Es muy triste para un comité de personal encontrar comprensión en instancias judiciales y no en las mesas de negociación", ha apuntado Martínez, en alusión a las sentencias que dan la razón a los funcionarios en sus reclamaciones (descansos de bomberos, nombramiento de jefes de servicio, cobro de horas extras, etc.).

"CONSTANTES DESPLANTES"

En ese sentido, el presidente del órgano de representación de los trabajadores municipales ha criticado que el gobierno "no habla con el comité" y ha trasladado su temor de que esta situación no mejore pese al cambio en la concejalía de Personal (Abel Caballero retiró a Elena Espinosa las responsabilidades en este ámbito, que ahora dirigirá la edila Patricia Rodríguez Calviño), al tiempo que ha advertido de que los sindicatos, entre los que se mantiene la unidad, no descartan adoptar otras medidas legales, como la huelga, "si no hay otra vía" para solucionar la situación.

Pergentino Martínez ha leído ante los funcionarios concentrados un manifiesto en el que ha destacado que el malestar existe "en todos los departamentos" del Ayuntamiento, y en el que ha denunciado que la "paciencia" del comité con el gobierno local ha tenido como respuesta "constantes desplantes". "Seguimos intentando el diálogo y la negociación, porque creemos firmemente en ella, pero somos conscientes de que es muy difícil la tranquilidad ante tal situación de desánimo y falta de respeto", ha concluido su intervención.

APOYO DE LA OPOSICIÓN

La concentración de los funcionarios, en la que no faltaron los 'bocinazos' y sirenas, se ha desarrollado al mismo tiempo que la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación y, de hecho, el sonido de su protesta se ha 'colado' en las intervenciones de los concejales.

Al inicio de la sesión plenaria, el concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas ha aludido a la protesta y ha proclamado que "es el resultado de la soberbia del alcalde y de no escuchar" a los representantes de los trabajadores. De hecho, ha censurado, la nueva concejal de Personal, Patricia Rodríguez Calviño, "se estrena pretendiendo impedir una asamblea con patrañas".

Ante estas palabras, el alcalde de Vigo y presidente del pleno, Abel Caballero, ha comentado el hecho de que el edil nacionalista usara parte de su (escaso) tiempo de intervención para aludir a la concentración. "Si estuviera usted en el Parlamento de Galicia no le dejarían seguir por no atenerse a la cuestión, pero aquí hay democracia (...), hay libertad de expresión y de manifestación, pero con respeto a las normas", ha proclamado y ha recordado que él mismo estuvo "en la cárcel" por defender la democracia y la libertad.

El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez Correa, ha recordado al regidor que, precisamente "aquellos que le hicieron ir a la cárcel" eran los que "no dejaban hacer asambleas de trabajadores, y no hace tanto tiempo".

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Marnotes, también se ha referido a las protestas de los funcionarios y a la situación de los trabajadores municipales. "Tiene al personal en pie de guerra, y por eso tuvo que cesar a Elena Espinosa", ha constatado.