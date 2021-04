Las impactantes palabras sobre su profesión y su familia de David Beriain, el reportero asesinado en Burkina Faso

Conmoción en el mundo de la comunicación por el asesinato del navarro David Beriain y el vasco Roberto Fraile, tras sufrir una emboscada en una peligrosa zona de Burkina Faso, donde estaban llevando a cabo un proyecto.

Ambos periodistas se encontraban en el estado de África Occidental grabando un documental junto a una ONG cuando el convoy en el que viajaban sufrió el ataque de un grupo armado. Tras no tener noticias de ellos desde el lunes -ni de las otras personas con las que viajaban; un ciudadano burkinés y otro irlandés-, la preocupación iba creciendo por la confirmación por parte de medios locales de que habrían sido secuestrados en el ataque. Hasta que finalmente se confirmó la triste noticia de su muerte.

Numerosos rostros del mundo de la comunicación se han querido despedirse, a través de los medios o de las redes sociales, de sus dos 'colegas' de profesión. Uno de ellos, Jon Sistiaga, ha lamentado los gajes de este duro oficio del reporterismo de guerra.

Otros, como Paco Sánchez, recuerdan a David a través de anécdotas y de frases del reportero que hoy, después de todo lo que ha pasado y cómo ha pasado, adquieren un significado especial.

"Quizá algunos piensen que David era una de esas personas a las que les gusta el riesgo, vivir al límite. Y no"

"No recuerdo cómo se las arregló para convencer al director de que le enviara a la guerra de Irak. No dejaban entrar a los periodistas, pero él pasó la frontera escondido, si no recuerdo mal, en los bajos de un camión. A La Voz mandó las primeras de muchas crónicas de guerra", escribe Sánchez este miércoles en La Voz de Galicia.

"Quizá algunos piensen que David era una de esas personas a las que les gusta el riesgo, vivir al límite. Y no. A David le gustaba el periodismo y lo practicaba con pasión, con un profundo sentido de servicio, sin divismos, con respeto a su audiencia y a sus fuentes", relata.

Además, desvela unas palabras del reportero que adquieren un significado muy especial horas después de conocerse su asesinato. "He tenido mucha suerte en la vida. Mis padres, mi familia y mi mujer me han querido de la manera más hermosa en que se puede querer a alguien: libre. Aunque eso suponga en su caso que un día pueda haber una llamada que les diga: ‘No va a volver'. Eso es un acto de generosidad del que yo no sé si sería capaz", le comentó el malogrado reportero a Paco Sánchez, en referencia a la alta peligrosidad de su oficio y de cómo lo llevaba su familia.

Repatriados a España

Los cadáveres de los dos periodistas españoles asesinados serán repatriados a España en un vuelo del Ministerio de Defensa que partirá "en cuanto reciba la autorización de las autoridades" locales, ha informado este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"He tenido mucha suerte en la vida. Mis padres, mi familia y mi mujer me han querido de la manera más hermosa en que se puede querer a alguien: libre"

Según el departamento que dirige Arancha González Laya, los cadáveres de David Beriáin y Roberto Fraile llegaron anoche a Uagadugú para iniciar el proceso de repatriación que Exteriores confía "concluya lo antes posible".

Las familias de ambos periodistas, David Beriáin y Roberto Fraile, "permanecen puntualmente informadas" de las gestiones que se están realizando tanto desde la embajada como desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa.