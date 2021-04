¿Se están reconciliando Jennifer Lopez y Álex Rodríguez? Los han pillado cenando juntos

No han pasado ni dos semanas desde que se supo que Jennifer Lopez y Álex Rodríguez ya no estaban juntos (ni por lo tanto comprometidos, aunque ella se ha quedado el anillo) cuando ya llegan los primeros rumores de reconciliación. Más que rumores, de hecho, evidencias: han sido vistos cenando juntos este pasado fin de semana.

En el comunicado que emitieron para dar a conocer su separación después de cuatro años juntos explicaban que no había ocurrido ninguna gran disputa entre ellos, si bien las habladurías sobre una posible infidelidad del exjugador de béisbol comenzaron a circular.

Según ellos, quedaban como "mejores amigos", continuarían "trabajando juntos" y apoyándose mutuamente y se deseaban lo mejor entre ellos y por sus respectivos hijos. Sin embargo, una fuente cercana afirmaba poco después que la autora de éxitos como On the floor, Una noche más o, irónicamente, El anillo, "ya no podía confiar en él".

Sin embargo, la ¿expareja? se reunió este fin de semana en el Hotel Bel-Air de Los Ángeles para conversar y cenar juntos, tal y como ha informado el portal Page Six a través de un informante anónimo, que detalla cómo ambos prefirieron pasar el tiempo en la terraza del local.

Según lo que ha contado esta fuente, el encuentro no solo fue informal sino que se les vio muy cercanos el uno con el otro y que se notaba que el exdeportista de 45 años estaba tratando de enmendar, si los hubiese, sus errores y volver al lado de la neoyorquina.

El lugar en el que se vieron no es, además, un lugar cualquiera, pues el hotel, al oeste de la ciudad californiana, fue el lugar en el que JLo y Álex tuvieron su primera cita oficial en 2017. "En la cena todavía parecía haber amor y respeto", son las palabras del informante, que prosigue, sin embargo, con un: "La quedada no tenía intenciones de ser romántica".

Otra fuente consultada en este caso por E! News, añade, empero, que "Álex voló hasta Los Ángeles el jueves por la noche solo para ver a Jennifer" y "él no quiere renunciar a su relación": "Está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Ha pasado dos noches con ella tratando de resolver las cosas".

Asimismo, terminó diciendo que "él sigue tratando de demostrarle a JLo lo centrado que está y lo mucho que la quiere", aunque, por el momento "ella todavía siente que sus problemas no se pueden resolver y que deberían seguir adelante" cada uno por su lado.