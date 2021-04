Libertas 7 cumple 75 años con planes de inversión en agroalimentación, rehabilitación de edificios y 'hoteles boutique'

Con este calendario de actividades, que se extenderá de mayo a octubre, Libertas 7 quiere celebrar el "éxito" de sobrevivir a varias crisis, la última la de la Covid-19, manteniendo carácter familiar y su "independencia", sin dejarse influir por grupos más grandes ni por la Administración y "compartiendo" iniciativas con la sociedad valenciana en la que vive.

Así lo ha manifestado este miércoles la consejera delegada de Libertas 7, Agnès Noguera, en rueda de prensa junto a la presidenta de la compañía, Agnès Borel; el director de la Fundación Libertas 7, Alejandro Noguera, y el consejero, Pablo Noguera.

PLANES DE FUTURO

Ahora, su plan de futuro idea es seguir en los tres sectores en los que desarrolla su actividad: el inmobiliario, el turístico y la inversión financiera.

En el área de inversión financiera, Libertas 7 mantendrá su inversión "a largo plazo, paciente y en valor" y está desarrollando un proyecto para "invertir en pequeñas y medianas no cotizadas del sector agroalimentario, con la intención de reforzarlas y acompañarlas a largo plazo como inversores", ha explicado Noguera.

En el área de promoción inmobiliaria, bajo su marca comercial 'Ficsa', estará "más centrada en Valencia" y enfocada como hasta ahora en un "nivel medio". "No vamos a cambiar a hacer viviendas de lujo pero tampoco vamos a hacer viviendas sociales", ha apuntado.

En esta etapa, pondrá "más énfasis" en la rehabilitación. Según Noguera, "el suelo de Valencia es finito" por lo que es momento de apostar por "revitalizar edificios" que no están en uso.

En cuanto a su negocio turístico, bajo el paraguas de su marca comercial 'Sea You', seguirá con la gestión de establecimientos turísticos con el objetivo de "crecer poco a poco en la gestión de establecimientos de la zona" pero "no gigantes". Su seña son los 'hoteles boutique' de "trato directo y cercano, no las cadenas que todas son iguales y no importa la ciudad en la que estén", ha puntualizado.

EL IMPACTO DE LA COVID

La crisis de la Covid-19 ha afectado a la compañía, que cerró 2020 con una cifra de negocio de 3,8 millones de euros, un 30% menos que en el ejercicio anterior, y "se ha llevado por delante buena parte del patrimonio familiar", ha admitido Noguera.

No obstante, el impacto no ha sido tan fuerte como el de la crisis de 2008 y aunque en el ámbito de la inversión financiera hubo un "golpe fuerte" a principios de año, "el segundo semestre la bolsa se recuperó bastante bien", ha aseverado.

La gestión de establecimientos turísticos "es obvio que no ha ido bien" con la pandemia, pero sin embargo, el negocio inmobiliario ha ido "muy bien". Quizá por el hecho de estar encerrados en casa y porque el espacio para construir en Valencia es limitado, el mercado inmobiliario no ha parado en ningún momento y Libertas 7 ha tenido ventas "todos los meses", ha explicado Noguera.

En este sentido, el director de la Fundación Libertas 7 ha señalado que "cuando no tienes la cultura del pelotazo, quizá no ganas tanto en las fases expansivas, pero no pierdes tanto en las fases recesivas".

Alejandro Noguera se ha referido también a la situación del Museo L'Iber de los soldaditos de plomo que gestiona la Fundación y que ha pasado un "año malo" con la pandemia, pero que ya ha retomado la actividad. "Empieza a notar brotes verdes y la tímida llegada de visitantes extranjeros", ha comenzado. Así, encara con "optimismo la campaña de verano" y "aunque no será normal", ha admitido, espera que "mejore sensiblemente con la campaña turística".

ACTIVIDADES POR EL 75 ANIVERSARIO

La conmemoración de los 75 años de Libertas 7 arranca con una exposición que ya se puede visitar en el patio gótico del Palacio de Malferit que recorre en imágenes, cartas, dibujos y vídeos de la evolución de la compañía a lo largo de su historia. Evoca recuerdos familiares, repasa la faceta inversora de la compañía y su cotización en bolsa, pone en el mapa su área inmobiliaria -con un espacio destacado a la promoción de Port Saplaya- y recupera los eventos de la Fundación.

En mayo tendrán lugar dos mesas redondas: el día 12, 'Viviendas para vivir', con expertos del sector inmobiliario y el día 26 otra financiera sobre 'Invertir con valor'.

El 3 de junio, el presidente de Asesores Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros dará una conferencia sobre 'Perspectivas económicas y financieras', y el día 16 habrá un diálogo entre Ricard Pérez (exalcalde de València) y el economista Ramon Marrades sobre 'La ciutat de València cap al futur'. Todos los eventos en el patio gótico de los Arcos de la Fundación Libertas 7 de 19 a 20.30 horas, de entrada libre hasta completar aforo.

En septiembre, los días 11, 18 y 25, a las 13.00horas, se organizarán visitas guiadas al Palacio de Malferit y el Palacio de Fernández de Córdoba. Habrá otra visita más el 2 de octubre.

Para concluir, el 21 de octubre, realizará un acto conmemorativo del 75 aniversario con un diálogo de Josep Vicent Boira y Alejandro Noguera y la conferencia de Adela Cortina 'La empresa ciudadana'. También se presentará el libro sobre la historia empresarial de la familia, que incluirá diversos artículos y entrevistas.