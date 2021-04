L'AVL veu un error llevar el nom de Valor d'un carrer i lamenta que es done una imatge "conflictiva" del valencià

Així ho ha asseverat la secretària de l'ens normatiu del valencià, Verònica Cantó, -qui va ser, a més, comissària de l'Any Enric Valor- després de conéixer-se la proposta que té previst portar al ple de l'Ajuntament d'aquest dijous el govern de Mutxamel, integrat per PP i Ciutadans, i que compta amb el suport de Vox.

En un missatge penjat en Facebook, la institució reflexiona sobre el fet que "llegir que l'equip de govern de l'Ajuntament de Mutxamel ha acordat retirar el nom d'Enric Valor en una avinguda de la localitat, amb l'argument de rebatejar-la com a Avinguda d'Espanya, no pareix el millor exemple de tolerància i respecte per un dels grans homes de la llengua i la cultura dels valencians".

"En ple segle XXI resulta poc constructiva una actitud d'aquest tipus, sense cap alternativa, i en canvi sí que diu molt de la falta de sensibilitat per la figura del lexicògraf i gramàtic de Castalla", afigen.

En aquesta mateixa línia, Verónica Cantó ha incidit, en declaracions a Europa Press, en què es tracta d'una postura que "no té sentit". "Els referents valencians són importants per als quals volem la nostra llengua i al nostre poble; pareix que hi ha decisions polítiques arbitràries i que moltes vegades no respecten la història, la literatura i la cultura d'aquest país", ha postil·lat.

INTEL·LECTUAL "INQÜESTIONABLE"

Cantó fa notar que la talla intel·lectual de Valor és "inqüestionable" i recalca que "pràcticament el cent per cent dels xiquets valencians han llegit les 'Rondalles' i tots recordem amb la 'Flexió Verbal'".

Per a la integrant de l'AVL, s'està creant "conflicte de manera innecessària i alimentant una polarització que no va a cap lloc". I agrega: "És tibar i tensionar i donar sempre la imatge que el valencià és conflictiu; causa una divisió totalment estèril que es potencia per els qui tenen la responsabilitat de governar, siguen del partit que siguen".

Finalment, Verònica Cantó ha comparat la "instrumentalització" d'Enric Valor amb la qual s'ha fet amb el poeta Miguel Hernández. "És el mateix: crear un conflicte on no hauria d'haver-ho".