Ciudadanos advierte de que aún no está oficializado el título de Datos en el Registro de Titulaciones

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, poco antes de iniciar una visita, acompañada por el portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, donde el próximo curso 2020-2021 comenzará a impartirse el citado Grado en Ciencias e Ingeniería de Datos.

Fernández ha incidido en que el Principado debe dar el último impulso para que el título sea oficial, al tiempo que ha visto necesario promocionar este grado entre los alumnos de Bachillerato, según una nota de prensa de la formación naranja.

A su juicio, no solo se va tarde en la promoción de esta nueva titulación, ya que la EBAU empieza el 8 de junio, si no que no se está haciendo promoción.

La diputada regional ha considerado que los soportes audiovisuales, y plataformas como las redes sociales, además de métodos tradicionales, como charlas a los alumnos de Bachillerato, serían la mejor vía para conectar y animar a los estudiantes a optar por esta disciplina académica, "que abre una mundo de oportunidades a los jóvenes asturianos", ha opinado.

Es por ello que este jueves preguntará al consejero en la Comisión de Ciencia por el estado de la tramitación de esta titulación, para la que cree que hay una gran demanda de profesionales por parte de las empresas.

Ha aventurado que habrá un desfase en los próximos años en toda la Unión Europea por la falta de expertos. Motivo por el que cree que urge formar personal cualificado para atender a la demanda de las empresas de este sector".