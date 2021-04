Barcelona, Badalona y Girona son los municipios catalanes con más desigualdades entre barrios

Barcelona, Badalona y Girona son los tres municipios catalanes con más contrastes socioeconómicos entre sus barrios, según el índice socioeconómico territorial (IST) elaborado por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Por detrás les sigue Sabadell, Terrassa y Mataró. El ITS resume información de seis indicadores que engloban ocupación, trabajadores de baja calificación, estudios y renta media, entre otros.

En el caso de Barcelona, los barrios con más nivel socioeconómicos son les Tres Torres, Sant Gervasi-galvany y Sant Gervasi-la Bonanova. Los que tienen menos nivel, según el Idescat, son Ciutat Meridiana, Trinitat Vella y Torre Baró.

En Sabadell, el barrio con el índice más alto es el Centro, mientras que el bajo está en Can Puiggener. En Terrassa, el ITS más elevado lo tiene también la zona Centro-Estación del Norte, y el barrio con el índice más bajo es Can Anglada. En cuanto a Mataró, el barrio con mayor nivel socioeconómico es el Eixample, mientras que Rocafonda es el que lo tiene más bajo.

Sant Cugat, la ciudad con más nivel socioeconómico

Si se tienen en cuenta los municipios de más de 50.000 habitantes, el IST más elevado se da en Sant Cugat del Vallès, seguido de Castelldefels, Cerdanyola del Vallès y Barcelona ciudad. Por otro lado, los barrios con un nivel socioeconómico más bajo se encuentran en Salut, Santa Coloma, Badalona, Balaguer, Girona, Salt, Figueres, Tortosa, Montornès del Vallès y Canovelles.