Mulet: "Els botiflers podran esborrar el nom d'un carrer, però no la figura, la llengua ni el treball de Valor"

Així s'ha manifestat Mulet aquest dimecres en la Cambra alta, on ha explicat que l'Ajuntament de Mutxamel -governat per PP i Cs amb suport extern de Vox- "no ha tingut major atreviment que llevar-li el seu nom d'una avinguda en la població (batejada per unanimitat) i rebatejar-la per 'Espanya'". "Si no li posem remei, aquest és l'objectiu de pactes d'eixe estil, acabar amb la diversitat i seguir amb l'uniformització, el centralisme i les desigualtats", ha conclòs.

En aquest sentit, ha defès la necessitat de protegir, mantindre i transmetre el patrimoni i les llengües: "Com escriure-la, com conjugar els verbs, els contes que explicaven les nostres besàvies a les nostres àvies, tot açò, és patrimoni que hem de protegir, i que els i les valencianes tenim viu gràcies al treball de persones imprescindibles com l'escriptor i lingüista Enric Valor, a qui la dreta de PP, Cs i Vox preveu eliminar el seu nom d'una avinguda a Mutxamel".

Mulet ha remarcat que "igual que el nostre planeta, s'ha de cuidar el patrimoni cultural". "A més de la nostra terra, el com estar en ella també és patrimoni que hem de cuidar, mantindre i transmetre", ha agregat

A més de la crítica, el senador ha realitzat una petició al Govern perquè l'Institut Cervantes "pare atenció i realitze alguna promoció exterior d'autors valencians com Enric Valor".

"Parlem d'un patrimoni cultural que hauria de ser protegit i difós des d'aquesta institució, donat l'enorme interés de la nostra literatura. Des del Tirant ho Blanc fins a la literatura moderna, el País Valencià ha sigut focus emissor de grans autors i la valenciana va aconseguir la categoria literària abans que el Segle d'Or castellà o el portugués, però lamentablement segueix sent una gran desconeguda en la resta de l'Estat quan no, els seus autors ignorats o maltractats", ha lamentat.

Segons ha explicat Mulet, serveix com a exemple el cas d'Enric Valor, escriptor novel·lista que va destacar també en el camp del folklore, recopilant contes, faules i històries populars de comarques valencianes, que es plasmaran en les seues 'Rondalles'. Va ser un dels principals promotors de l'estandardització i normalització del valencià.