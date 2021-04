Vox ve una "irresponsabilidad absoluta" debatir la participación de las mujeres como jinetes en las fiestas de Sant Joan

"No solo no existe demanda social a esta petición, sino que la inmensa mayoría de los ciutadellencs estamos orgullosos de las fiestas que tenemos", ha opinado Vox en un comunicado en el que aseguran que quienes aprecian estas fiestas "las queremos tal cual son, con sus protocolos centenarios y respetando una tradición y una historia que tenemos la obligación de conservar y transmitir a nuestros descendientes", han declarado.

En este sentido han subrayado que la "ocurrencia" de la concejal de Igualdad es una "provocación innecesaria, un intento por generar un conflicto donde no existe y que con esto solo busca alimentar la confrontación".

Desde Vox han remarcado que Gener quiere abrir el debate de la participación de las mujeres en las fiestas de Sant Joan a raíz de una pintada "incívica" en la que se podía leer que las mujeres quieren participar en las 'colcades'.

"En lugar de condenar la gamberrada, que lo único que hace es ensuciar las paredes de nuestras calles, lo que hace Gener es aplaudir la iniciativa e institucionalizar el grafiti como una forma más de comunicación con el Ayuntamiento", han remarcado antes de añadir que "esta manera de actuar demuestra la inconsciencia, la frivolidad y la inconsistencia con que dirige su área esta "carga" pública municipal".

Vox ha destacado que querer introducir la igualdad de género en las fiestas de Sant Joan "no deja de ser una sandez mayúscula que abre otros nuevos debates a cada cual más ridículo".

"¿Se debería, en aras de la igualdad, permitir que los que no son payeses puedan participar? ¿Por qué el fabioler tiene que ser el alguacil municipal, no es esto una discriminación a los que no lo son? Y, ¿por qué preside la comitiva un noble? ¿Por qué hay solo un sacerdote y no introducimos un imán musulmán o un pastor protestante? ¿Y que haya un 'caixer fadrí' y un 'caixer casat' no discrimina a los divorciados, viudos o a los polígamos?"; se han preguntado.

La formación ha indicado que las fiestas de Sant Joan "responden a un momento histórico, cuya representación, en esencia, se ha mantenido inalterable a lo largo de los siglos".

En esta línea, Vox Ciutadella ha anunciado que, en el momento en que tenga representación en el Ayuntamiento "impulsaremos las medidas legales que sean necesarias para dotar de todos los rangos de protección a nuestras fiestas, a fin de mantenerlas intactas en lo esencial, y evitar, de forma definitiva, que ignorantes y provocadores puedan destruir un tesoro centenario que todos los ciutadellencs tenemos en gran estima y estamos obligados a defender".

Asimismo, han adelantado que su intención es eliminar la concejalía de Igualdad "que se ha demostrado totalmente prescindible e inútil, ya que para lo único que ha servido es para pintar unos bancos de colores que transgredían la normativa del Plan Especial del Casco Antiguo y ahora querer abrir el melón de la participación de las mujeres en las fiestas de Sant Joan".

"Esperemos que este delirio de la extrema izquierda se quede solo en eso y la alcaldesa pare este despropósito, de lo contrario ya anunciamos movilizaciones de todo tipo para defender nuestras fiestas de siempre", han concluido.