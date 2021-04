La pandèmia incrementa fins al 54% els lloguers de menys de 750 euros a València

A nivell nacional, les baixades en el preu del lloguer provocades per l'increment d'oferta viscut després de la pandèmia i els mesos de confinament ha provocat que el pes de les vivendes en lloguer per davall de 750 euros haja crescut considerablement.

Si abans de la crisi sanitària el 34% de les vivendes en lloguer anunciades en capitals de província tenia un preu inferior als 750 euros, en el mes de març de 2021 eixe percentatge va pujar fins al 42% del total.

El nombre de vivendes en lloguer per davall de 750 euros mensuals es va incrementar a Barcelona durant la pandèmia, passant de suposar el 7% del total al 14% que suposava al març de 2021.

A Madrid, les vivendes en lloguer per davall dels 750 euros suposaven l'11% del total abans de la pandèmia i actualment suposen un 23%, més del doble.

Màlaga és la capital on el pes dels lloguers de menys 750 euros més ha crescut durant l'any de pandèmia, passant de representar el 46% al 65% actual. Li segueixen Girona (passa del 47% al 66%), Sevilla (del 46% al 64%) i València (del 41% al 54%).

També han sigut considerables els augments dels lloguers en eixe tram de preu a Tarragona (del 65% al 77%), Granada (del 75% al 86%), Huelva (del 85% al 95%) i Las Palmas de Gran Canària (del 51% al 60%).

De totes maneres, en cinc capitals el pes de les vivendes en lloguer per davall dels 750 euros s'ha reduït. Encapçala aquesta llista Pamplona, on al febrer de 2020 les vivendes per davall d'eixa renda suposaven el 41% del mercat disponible, i ara suposen un 32%. Li segueix Sant Sebastià (passa de 14% al 9%), Melilla (del 87% al 84%), León (del 90% al 88%) i Orense (del 95% al 94%).