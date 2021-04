Las desgarradoras revelaciones de Rocío Carrasco sobre su vida, sus hijos y su tormentosa relación con Antonio David Flores continúan.

Tras un paréntesis en el que acudió a Telecinco para contestar en directo a las preguntas de varios colaboradores de la cadena, la hija de Rocío Jurado protagoniza este miércoles la octava entrega de su serie documental que se titula Miedo y será emitida en dos partes.

En ella hablará de duros episodios como la apertura del testamento de su madre; el accidente de tráfico por el que José Ortega Cano acabó en prisión como autor de sendos delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria; la participación de su exmarido y de Rosa Benito, su tía, en algunos reality shows y varias situaciones difíciles vividas con sus hijos.

Todos, hechos acaecidos entre los años 2006 y 2012. Belén Esteban, las periodistas Samanta Villar y Paloma García-Pelayo, la experta en violencia de género Ana Bernal-Triviño y la psicóloga Sonia Cervantes, entre otros, comentarán las palabras de Carrasco en el plató del programa paralelo que conducirá Carlota Corredera.

Asimismo, este nuevo episodio estará arropado por dos actuaciones ligadas, una vez más, al Festival de Eurovisión: las de los representantes de España y de Bulgaria, Blas Cantó y Victoria.

Hasta ahora, Gjon's Tears y Barbara Pravi habían interpretado en directo los temas con los que representarán a sus países, Suiza y Francia, en Eurovisión 2021. Pero ahora ha llegado el turno de la búlgara, cuya canción Growing Up Is Getting Old que ya sonó en uno de los programas, y del artista murciano, con su tema Voy a quedarme.

Además, Blas Cantó acudirá horas antes al plató de Sálvame para interpretar también su canción, resarciéndose así Telecinco de la promoción que le habían dado a otros países pero no al propio artista de España. De hecho, el artista ya acudió el miércoles pasado a cantar en directo una versión de Como las alas al viento, tema de la Jurado con el que hizo llorar a Rocío Carrasco.