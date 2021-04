Compromís demana l'Alta Distinció de la Generalitat per a Enric Valor davant la retirada del seu carrer a Mutxamel

Així ho ha anunciat el síndic, Fran Ferri, hui dimecres després de conéixer-se una proposta de l'equip de govern local de Mutxamel (PP i Cs amb suport extern de Vox) per a substituir el carrer de l'escriptor pel nom d''Avinguda d'Espanya'.

Ferri ha asseverat que no entenen "per què ho fan", s'ha preguntat per què a aquestes tres formacions "els molesta tant que Valor mantinguera la flama de la nostra llengua viva durant la legislatura".

"Açò és el que ens porta l'extrema dreta, lluitaran i treballaran per a aniquilar tots aquells que van mantindre amb vida la flama de la democràcia en temps foscos", ha asseverat.