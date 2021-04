L'alumnat del Conservatori Joaquín Rodrigo de València representa 'Los cuentos de Hoffman' d'Offenbach

La representació ha sigut elaborada pel Conservatori, sota la direcció musical de Francesc Gamón i la direcció escènica de Jaume Martorell, i aquest dimecres pot seguir-se en directe a les 18.00 hores, a través del canal de YouTube del centre, csmvalencia, a causa que l'aforament ha quedat limitat al 30 per cent de la seua capacitat, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Es tracta d'un projecte en el qual han participat tots els departaments del Conservatori i que fins i tot ha comptat amb la presència d'antics alumnes i alumnes que han col·laborat durant tot el curs per a adaptar l'obra a les circumstàncies sanitàries actuals.

Així, ha sigut necessari canviar l'orquestració a una agrupació menor, que aconsegueix mantindre l'essència de la partitura original. A més, l'orquestra ha treballat la seua homogeneïtat sonora en una disposició insòlita per a seguir les rígides distàncies de seguretat i separació entre els seus components.

Per la seua banda, el cor ha aconseguit que l'ús obligatori de la mascareta no siga un obstacle per a la seua interpretació i amb imaginació i creativitat s'ha pogut presentar un muntatge escènic on els solistes mantenen entre si les necessàries distàncies. Tot açò acompanyat per la tasca tècnica i informàtica necessària per a coordinar el resultat final.