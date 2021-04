Ferri matiza que quiere acabar la legislatura como síndic y ve "muchísima gente preparada" en Compromís para sucederle

Así se ha pronunciado el dirigente en atención a medios tras afirmar este martes: "Llevo muchos años como síndic, a lo mejor es hora de que alguien tome el testigo". Según Ferri, se refería a que a final de legislatura cumpliría ocho años como portavoz, y sería una de las personas que "más tiempo ha ejercido" junto al síndic socialista, Manolo Mata.

En este sentido, ha insistido en que su intención es "aguantar hasta final de legislatura". Para Ferri, "a lo mejor una persona que ya lleva ocho años en un cargo, estaría bien que se planteara una renovación". "Además Compromís somos un equipo con muchísima gente preparada que pueda asumir cualquier responsabilidad", ha agregado.

"Me expresé mal", ha afirmado, y ha contado: "Mi madre me llamó anoche diciéndome que si me iba a dejar la política y que estaba muy contenta, pero no va a ser así, le dije que aguantaré hasta final de legislatura".