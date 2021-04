La Policía Local de Málaga supera las 5.000 suscripciones en YouTube y los dos millones de visualizaciones

Desde su creación, el 7 de junio de 2012, el crecimiento del canal ha sido exponencial, alcanzándose, a día de hoy, más de 1.000 vídeos subidos, concretamente 1.021; 13,2 millones de impresiones, sumando las reproducciones totales 101.500 horas de visualización y 47.650 interacciones, con 19.125 'Me gusta' y 1.573 'No me gusta', lo que equivale a un porcentaje positivo del 92,4 por ciento, 17.879 compartidos y 1.597 comentarios, además de 6.395 suscriptores ganados y 1.081 perdidos.

Los vídeos subidos a la red social se concentran en cuatro grandes bloques: apariciones o tratamiento de intervenciones policiales en entrevistas, reportajes y programas de televisión; noticias emitidas en informativos locales, autonómicos, nacionales e internacionales; vídeos 'vintage' con imágenes antiguas y vídeos de contenido propio.

A su vez, los vídeos propios se subdividen entre aquellos en los que se utilizan imágenes grabadas por los propios agentes o cedidas por un tercero, en las que queda reflejada una determinada intervención policial; los que se deben a investigaciones en redes sociales y fuentes abiertas de Internet llevadas a cabo por policías locales especializados en este tipo de ciberpatrullas y, un tercer bloque, en el que se encuentran los que son grabados y editados por el Grupo de Audiovisuales de la Policía Local de Málaga: vídeos de compromiso social, consejos preventivos y recomendaciones de seguridad, y otras creaciones sobre la profesionalidad de estos agentes.