PP vasco critica que los que plantean un cordón sanitario a Vox en Madrid "firmen pactos" con EH Bildu

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Garrido ha afirmado que "no ve difícil" que la candidata a la presidencia de la Comunidad Madrid del PP, Isabel Díaz Ayuso, logre la mayoría absoluta en las elecciones del próximo 4 de mayo, y que, si no es así, "habrá que ver qué propuestas presentan el resto de partidos y lo que tenemos en común".

En este sentido, ha reiterado que "no entiende" que los partidos de izquierdas propongan un cordón sanitario a Vox, y que, al igual que en el Parlamento vasco, el PP no lo va a hacer "con nadie".

"Algunos defienden un cordón sanitario a Vox, pero, al mismo tiempo, firman pactos para gobernar con un partido que aún no ha condenado el terrorismo de ETA. Nosotros no hacemos eso, nunca vamos a firmar acuerdos con Bildu para mantenernos en el gobierno o sacar adelante presupuestos", ha asegurado.

Por último, y ante las cartas amenazantes recibidas por varios políticos durante los últimos días, Garrido ha condenado ese tipo de actos y ha emplazado a dejar a la policía y al poder judicial "hacer su trabajo".

"La campaña no se debe ensuciar. Algunos quieren confundir en campaña, y que no se hable de lo que verdaderamente importa. La señora Ayuso lo está haciendo muy bien defendiendo su proyecto. Tiene un proyecto concreto para el futuro de Madrid, y otros aún no han anclado el suyo", ha concluido.