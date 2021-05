La menopausia, una etapa de cambios y nuevas posibilidades

La menopausia no significa el inicio de la vejez, es importante desterrar esta creencia y reforzar la idea de que supone la oportunidad de iniciar una fase de nuevas posibilidades. "Está asociada al final de la vida. Sin embargo, es el inicio de una etapa que, de media, puede durar más de 30 años, teniendo en cuenta que la esperanza de vida de la mujer en nuestro medio actualmente alcanza los 85 años", explica la doctora Sonia Sánchez, del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitari General de Catalunya (San Cugat del Vallés, Barcelona).

¿Cuándo empieza? "En cada mujer es variable pero se toma como rango de edad entre los 48 y 54 años. El período medio de transición son unos cinco años. La edad media de comienzo son los 51,4 años", apunta la ginecóloga, recordando que la menopausia es la última regla de una mujer, un fenómeno que no puede diagnosticarse hasta que la paciente no haya pasado un año sin la menstruación, un periodo de doce meses que se denomina como perimenopausia. Después comienza el climaterio.

Desde la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) señalan que este cese de la actividad ovárica no aparece bruscamente, si no que tiene lugar un progresivo envejecimiento ovárico: "El grupo de trabajo Stages of Reproductive Aging Workshop (STRAW) diferencia la vida adulta de la mujer en tres grandes fases: reproductora, transición menopáusica y posmenopausia".

En la perimenopausia y menopausia temprana, la especialista del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitari General de Catalunya indica que el descenso de niveles estrogénicos condiciona síntomas indeseables: "Es una etapa importante donde hasta un 80% de las pacientes presentan síntomas. Los principales son los sofocos, acompañados generalmente de sudoración (nocturna también), palpitaciones, insomnio, problemas digestivos (estreñimiento, gases...)".

"La aparición de síntomas asociados a la menopausia (síndrome climatérico) es muy variable", aseguran desde la AEEM, "aun sucediendo en el mismo momento y con la misma intensidad en dos pacientes, su percepción puede ser muy diferente y condicionada por aspectos sociales, culturales y psicológicos".

"Todos estos cambios que algunas pacientes pueden notar de forma brusca impactan en su vida sociolaboral"

Por su parte, la especialista de Quirónsalud añade que en la esfera emocional pueden experimentarse irritabilidad y ánimo decaído, así como disminución de la libido: "Todos estos cambios que algunas pacientes pueden notar de forma brusca impactan en su vida sociolaboral".

"Mientras muchas mujeres van a alcanzar esta época sin mayor problema, otras muchas sufrirán consecuencias en su salud, bienestar, y calidad de vida, que les impulsarán a buscar consejo en los profesionales de la salud, que deben de estar preparados para conocer el proceso del envejecimiento general y ovárico, y para tratar y prevenir sus consecuencias cuando sea posible", recomiendan desde la AEEM.

Por ello, la doctora Sonia Sánchez insiste en la idea de consultar con un especialista ante cualquier síntoma inusual, remarcando que los centros sanitarios son en la actualidad espacios seguros frente al contagio de Covid-19, al haber diseñado circuitos libres del virus. Además, cabe recordar que el Hospital Universitari General de Catalunya cuenta con la acreditación ‘Applus+ Protocolo Seguro frente a la Covid-19’, que certifica su cumplimiento de los estándares más exigentes de desinfección en esta pandemia.