Fran se gana el cariño del público y se libra del delantal negro en 'MasterChef' por su pasión en la prueba de exteriores

Este martes, MasterChef 9 vivió un programa algo diferente por las mecánicas que aplicaron. Por primera vez, fueron los aspirantes quienes, en la primera prueba, eligieron los dos mejores platos y el peor, que iría directamente a eliminación con un delantal negro. Y el perdedor, en este caso, fue Fran, pero esta mala noticia le duró poco gracias a su trabajo.

Los concursantes estaban visiblemente incómodos con tener que señalar a unos y otros en un veredicto, algo propio del jurado, pero dejaron esto a un lado e intentaron ponerle fuerza a la prueba de exteriores. Pero, sin duda, quien más fuerza le puso fue el propio Fran.

Concentrado, rápido, acatando las órdenes y, en definitiva, remando a favor de obra, el aspirante de Cuenca dejó patente lo que le apasionaba esta profesión en general y el concurso en particular.

Tanto fue así que incluso Pepe Rodríguez le cogió aparte un minuto durante el cocinado de exteriores y le dijo que quería verle en El Bohío, su restaurante de Illescas (Toledo).

Y, con este subidón de energía, llegó la valoración, la cual sorprendió a Fran por lo poco que se esperaba lo que le iban a decir: los jueces le dijeron que, con su trabajo, era injusto que siguiera con el delantal negro.

"Este reconocimiento de decir que llevo en las venas la hostelería... Es que más no puedo pedir. Es como que todo el trabajo de todos estos años se ve recompensado" @FranMChef9 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/LUWYnrlx3p — MasterChef (@MasterChef_es) April 27, 2021

Gracias a su labor, el aspirante conquense revirtió la mecánica y se libró de la eliminación que le habían impuesto, pero a él lo que más le animó fueron las palabras que le dijeron: "La gente que amamos la hostelería, que te lleguen unas personas que tienen estrellas Michelín y te digan que lo llevas en la sangre, es llegar a la cima".

"Que me quiten el delantal es como un reconocimiento a que he dado todo lo que tenía que dar y lo he hecho en condiciones", añadió. "La semana pasada me hicisteis un grandísimo trabajo a trabajo y a humildad, pero hoy, este reconocimiento que es decir 'llevas en las venas la hostelería', que es de lo que vivo y de lo que quiero vivir... Más no se puede vivir"

"Todo el trabajo de tantísimos años, llega alguien y te dice 'lo sientes y lo estás haciendo bien'. Creo que con el delantal negro me he sentido libre y he podido sacar cómo me siento yo en mi trabajo todos los días", explicó Fran.

Pepe Rodríguez alabó aún más al aspirante: "Tendrás un futuro esplendoroso seguramente en este trabajo porque no te escondes. Vas ahí, das la cara 10, 12 y 24 horas donde haga falta. Eso se nota en MasterChef y se notará en el restaurante donde estés trabajando".

"Muchísimas gracias, y ojalá el sector de la hostelería pueda levantar el vuelo porque, en cierto sentido, levanta también a este país. Y toda la gente que lo amamos, que no se eche a perder", concluyó Fran poniendo en valor lo que ha sufrido el sector durante la pandemia.