Mendia dice que el estado de alarma "puede estar señalado solo para alguna comunidad autónoma" y apuesta por el diálogo

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendia se ha referido la finalización de la prórroga del estado de alarma el próximo 9 de mayo, tal y como prevé el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la petición por parte del Ejecutivo vasco para que se prolongue.

En su opinión, se está haciendo "mucho debate" sobre esta cuestión en base a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "si hubiera dicho lo contrario también se hubieran considerado polémicas sus declaraciones, porque está claro que la derecha ha elegido el pim pam pum con el Gobierno de España, con el liderazgo del PSOE y con su presidente".

Por ello, ha dicho, Pedro Sánchez se ha convertido en el "personaje a atacar en la política, hables de lo que hables" y ha considerado necesario "seguir dialogando entre los gobiernos autonómicos y el central" y, para eso, ha indicado, está la Comisión Interterritorial. Asimismo, cree preciso ver "qué tipo de situación habrá dentro de una o dos semanas" y ha advertido de que la situación de las comunidades autónomas es "muy diferente".

A su entender, el Gobierno central tiene que contemplar "el mapa completo de España" y "debidamente, tenemos herramientas, además del estado de alarma". En ese sentido, ha destacado que en Euskadi "no nos hemos quedado quietos y hemos querido dotarnos de una herramienta que nos dé mayor seguridad jurídica en las medidas que se toman desde el Ejecutivo vasco y por eso tenemos una norma en tramitación en el Parlamento que esperemos que salga adelante en el tiempo que tenemos previsto".

Mendia ha subrayado que, en realidad, el estado de alarma "lo único que permite es el toque de queda", ya que los límites en las reuniones se puede "modular en base a leyes ordinarias". Así, ha recordado que en Euskadi se tomó la decisión de cerrar la hostelería "y, sin embargo, los tribunales de justicia nos tumbaron esa decisión, estando en estado de alarma".

La dirigente socialista ha dicho compartir con el lehendakari, Iñigo Urkullu, la preocupación que existe en Euskadi desde el Gobierno Vasco por la situación concreta que estamos viviendo y que está presionando al sistema sanitario". "Afortunadamente, la vacunación va bien, vamos a tener más vacunas y, por lo tanto, vamos a empezar a coger velocidad de crucero en la vacunación. Esperemos que ese índice que ya empieza a superarse de vacunados frente a contagiados seamos capaces de incrementar esa distancia llegando antes a las personas enfermas", ha manifestado.

Mendia ha precisado que no niega que el estado de alarma puede ser "un escenario para Euskadi correcto", pero también ha dicho que hay que tener en cuenta que "la pandemia nos ha enseñado la volatilidad de los escenarios, es decir, hoy estamos mal pero dentro de dos semanas podemos estar en un escenario óptimo", a la vez que ha reconocido que el estado de alarma "puede estar señalado solo también para alguna comunidad autónoma".

En cualquier caso, ha considerado necesario "seguir trabajando desde el diálogo" entre los diferentes gobiernos "para buscar esas herramientas jurídicas que nos permitan seguir combatiendo con éxito la pandemia", hasta conseguir "la inmunidad en un nivel óptimo de vacunación de la población", porque "ese tiene que ser el objetivo".

Sobre la posibilidad de cerrar el interior de la hostelería planteada por el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, y preguntada por adoptar esa medida en Euskadi, Mendia no ha considerado bueno señalar a ningún sector económico, y ha insistido en que "la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, ahí es donde tenemos que extremar las precauciones".

"Es verdad que llevamos ya un año largo de pandemia y la gente tiene mucha fatiga pandémica. Es verdad que estamos viendo la luz al final del túnel, pensamos en el verano y el otoño más normalizado, pero, a veces, se transmiten mensajes que pueden generar en las personas que ha pasado el peligro y no se tiene que tener tanto cuidado", ha advertido, para señalar que ese tipo de reacciones "nos llevan a situaciones como las que estamos viviendo en Euskadi".

Sobre la apertura al público de los estadios de fútbol, Mendia ha señalado que en algunas comunidades autónomas se están dando "escenarios de espacios llenos de gente que llevan a confusión" y ha esperado que se vayan "ordenando un poco todos estos procesos de vuelta a la normalidad".

Para eso, ha apuntado, está la ley aprobada el año pasado tras la desescalada del confinamiento, y ha reconocido que "todos desearíamos" la apertura de los estadios pero no cree que Euskadi esté "en condiciones" para ello, por lo que ha considerado que "vale más ser precavidos, consolidar la senda de la vacunación y de descenso de los contagios y tratar de vivir una normalidad entre comillas y adentrarnos en un otoño ya mucho más normal si todo sigue como está".

ALTA INCIDENCIA

Por último, sobre la alta incidencia de casos de covid-19 en Euskadi, Mendia ha precisado que "todos los gobiernos tomamos todas las medidas a nuestro alcance tomando en consideración los datos epidemiológicos y Euskadi ha tomado unas medidas restrictivas en función de los datos que nos iban apareciendo municipio a municipio".

"Está claro que mucha de la responsabilidad recae en la ciudadanía, en las personas, en cada uno de nosotros, que seguramente no estamos cumpliendo debidamente lo más básico que está en el combate de esta epidemia, que es la higiene, la distancia, la no movilidad en la medida de lo posible, y creo que eso es lo que no está ocurriendo en Euskadi", ha concluido.