Cs plantea colaboración público-privada para hacer de Logroño "destino preferente" del turismo de idiomas

Como ha apuntado en rueda de prensa el portavoz del Grupo, Ignacio Tricio, "se trata de un tipo de turismo que está estrechamente vinculado al aprendizaje de un idioma, pero que va más allá de eso, y que, sobre todo, puede suponer un impulso a la economía de la ciudad".

Por eso, ha señalado la necesidad de estudiar nuevas formar de atraer este turismo "en el que ya trabajan muchas ciudades para cuando la situación sanitaria lo permita". "Logroño debería estar en la línea de salida de este turismo, porque somos la capital de La Rioja, cuna del castellano, y eso es un añadido para este turismo", ha resaltado.

Se trata, ha afirmado el portavoz 'naranja', de un turismo que, antes de la pandemia, estaba generando en España unos ingresos superiores a los 240 millones de euros al año, y que atraía a unos 139.000 estudiantes anuales.

"Y no es solo el potencial de estos jóvenes estudiantes que quieren aprender el idioma, sino que habría que concentrarse en el turista adulto, con más poder adquisitivo y que vendría no solamente por conocer el idioma, sino por la cultura o las nuevas experiencias", ha añadido Tricio.

En este sentido, ha destacado especialmente que, junto con la mayor capacidad de dejar ingresos en la ciudad, "se trata de un tipo de turismo que permanece en los lugares de destino más que el turista habitual", y ha calculado que "la media de permanencia está en unos 27 días".

Ante esta situación, ha considerado el portavoz municipal de Cs que "estamos en un momento crucial, de grandes cambios en el turismo y que Logroño debe aprovechar". "Tenemos todos los ingredientes para hacer de la ciudad un centro turístico de primer orden para el aprendizaje de la lengua, con nuestra cultura, paisajes, gastronomía, bodegas y el carácter de nuestra gente", ha subrayado.

En palabras de Tricio, "el sector está deseando que venga el turismo", y, por eso, en torno a su propuesta, desde Ciudadanos "hemos hablado con la UR, con las academias, con el sector y hasta con el Instituto Cervantes", sobre la posibilidad de crear "paquetes para atraer a estos turistas combinando cursos y visitas a Logroño y a La Rioja".

"Sería -ha añadido- una amalgama entre lo público y lo privado, porque se necesita de la coordinación de todos para llevarlo a cabo". Por eso, ha animado al equipo de Gobierno municipal "a trabajar ya, que no se adhiera a más redes que no sirven para nada, y que apueste por este turismo, porque Logroño no debe quedarse fuera de este importantísimo movimiento".