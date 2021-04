La Patrulla Verde de la Policía de León tramita 48 denuncias durante la campaña especial de control de perros

Según ha informado el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press, se han realizado labores de información entre los propietarios de los canes para mejorar la convivencia en la ciudad, mejorar el nivel sanitario de estos animales de compañía y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

A lo largo de una semana, los agentes han identificado unos 108 canes y las infracciones corresponden a diversos tipos como no ir sujetos, estar en una zona prohibida, no recogida de excrementos y no poseer de la documentación pertinente o circular en un vehículo sin las medidas reglamentarias de sujeción.

Las intervenciones relacionadas con la Patrulla Verde incluyen mordeduras de perro, maltrato animal, canes en estado de abandono y animales extraviados.

Cabe recordar que el cumplimiento de la ordenanza de tenencia de perros y otros animales domésticos en el término municipal de León lo realiza la Patrulla Verde de la Policía Local y se ha intensificado la vigilancia de perros en espacios públicos durante la campaña.

El objetivo de este operativo pasaba por controlar la identificación de los perros, como presencia de microchip, censado en el municipio, veracidad de los datos relativos a domicilio y número de teléfono o comprobación de vacunas obligatorias.

También para la comprobación de la licencia de tenencia de perros potencialmente peligrosos, comprobación de las condiciones en que se pasea al animal y controlar la posible comercialización y venta de animales sin las licencias y permisos correspondientes.