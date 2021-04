Tretze detinguts per una brutal agressió homòfoba a un jove al que van trencar barandat nasal i fèmur a Alacant

Els arrestats estan acusats de delictes d'odi, lesions greus i robatori amb violència i intimidació a un home de 43 anys que es trobava en una zona de pins del Parc Tossal d'Alacant amb altres dos amics.

Els tres homes van ser acorralats per almenys 15 persones que els van increpar i van insultar amb paraules com a 'marietas, fills de puta, aneu-vos d'ací, us anem a matar'.

Dos dels increpats van poder fugir i escapar del lloc, però el tercer no ho va aconseguir. Va ser aconseguit pels agressors, que li van derrocar i, una vegada en el terra, li van agredir brutalment amb patades i punyades en el rostre i en la resta del cos, arribant fins i tot a utilitzar un pal de fusta.

Li van produir una fractura del barandat nasal, del pòmul i del fèmur, i va haver de ser operat d'urgència fins a en dos ocasions, estant en l'actualitat pendent d'una tercera intervenció quirúrgica.

A més, quan es trobava en el terra, els atacants van intentar sostreure-li el mòbil i els seus pertanyies, si bé finalment no ho van aconseguir a causa de la resistència de la víctima.

Després de la seua denúncia al febrer d'enguany, la investigació ha sigut duta a terme per agents del Grup II de la Unitat Família Dona de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant i ha sigut tremendament complexa ja que el perjudicat no coneixia de res als agressors i degut a la brutal i sense sentit de la mateixa no va poder aportar dades dels atacants.

Sense testimonis ni altres pistes, els investigadors explicaven únicament amb un video gravat per una de les càmeres de vigilància del lloc en el qual fugaçment es veia part de la persecució relatada per la víctima.

Fruit del treball dels policies es van recaptar els primers indicis, que una vegada convenientment avaluats, van aconseguir donar amb un dels agressors i després identificar a tots els components del grup que van participar en la brutal agressió homòfoba: nou menors i quatre majors d'edat.

Els detinguts fins avui, amb edats compreses entre els 14 i els 19 anys i de nacionalitats espanyola i colombiana, van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant i de la Fiscalia de Menors d'Alacant, sent el major d'edat ingressat a la presó i dos dels menors ingressats al seu torn en un Centre de Menors en règim tancat, un altre dels menors detinguts es trobava ja al seu torn en un centre de reforma.

La investigació no es dóna per finalitzada: els agents de la UFAM continuen les gestions amb la finalitat de localitzar i detindre en els pròxims dies almenys a altres tres majors d'edat que es troben plenament identificats.