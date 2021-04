Polèmica per la proposta de Rita Barberá com a Alcaldessa Honoraria

La portaveu del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, va retraure aquest dimarts a l'Executiu local, integrat per Compromís i PSPV, que no done suport a la seua idea de declarar a la exalcaldesa Rita Barberá, que va morir en 2016, Alcaldessa Honoraria.

El Rialto, per part seua, va replicar que la iniciativa es tractarà en la Comissió de Cultura corresponent i va destacar que no es va abordar en la Junta de Portaveus d'ahir perquè no va arribar cap moció i perquè tampoc la va esmentar la mateixa Catalá.

Tant el Govern municipal com el PP van destacar que era l'últim dia per a presentar propostes a concessió d'Honors i Distincions de la Ciutat. Catalá va remetre el dilluns a Recursos Culturals la proposta sobre Honors i Distincions 2021, en la qual plantejava el nomenament de Barberá com a Alcaldessa Honoraria.

“Arribem a la Junta de Portaveus i l'alcalde no va voler donar la cara i va dir que això anirà a la comissió corresponent de Cultura”, va asseverar Catalá després d'eixa reunió. Va considerar que la del primer edil (Compromís) “és la típica reacció d'un home que es veu acovardit enfront de la figura d'una gran dona”.

“Es va parlar que hui acabava el termini per a presentar propostes. Podria fer-ho perfectament. Passarà per una Comissió de Cultura com cada any. S'ha demanat als grups que presenten una proposta. O Catalá s'ha oblidat o tenia algun problema”, va replicar Ribó, que va afirmar que no ha vist la iniciativa per escrit i que es podia fer “in voce”.