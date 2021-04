Globus i bitllets del sector de l'oci davant el Palau de la Generalitat

Empresaris i treballadors de l'oci nocturn de les províncies d'Alacant, Castelló i València van denunciar aquest dimarts el “maltractament econòmic” al qual, asseguren, estan sotmesos amb una protesta a les portes del Palau de la Generalitat de València, en la qual van llançar globus sonda i bitllets d'euros per a mostrar la seua “desesperació” davant el “menyspreu” del Consell.

La mobilització s'emmarca en els 15 dies d'acampada, amb 13 botigues i 13 hores diàries, per a visibilitzar els 13 mesos de “severes restriccions i prohibicions en la seua activitat”, convocats per la Coordinadora Empresarial de l'Oci i l'Hostaleria de la Comunitat Valenciana (CEOH).

La CEOH posa l'accent d'aquesta manera en les reclamacions econòmiques “absolutament” justes i necessàries d'un sector que “té prohibida la seua activitat com a tal, ja que no poden exercir ni com a pubs ni discoteques, i que segueix sense ajudes econòmiques concordes a la ruïna provocada per les mesures sanitàries després de la pandèmia”, va argumentar la coordinadora.

Aquesta vegada, els representants de l'oci nocturn van simular i van llançar a l'aire globus sonda i bitllets d'euros com a mostra de la seua “desesperació i cansament que les ajudes anunciades pel Consell només hagen arribat a colp de titulars i no s'hagen fet efectives encara, malgrat la modificació de crèdit aprovat en el ple del Consell fa dues setmanes”.

Durant l'acte, també van tornar a sonar “sirenes de SOS” i van penjar de les tendes de campanya factures i rebuts per a “mostrar la seua realitat”: “Les despeses que han de continuar pagant tots els mesos malgrat no poder treballar o fer-ho en condicions inviables, que ja han portat a la fallida a prop del 50% de les empreses del sector”, van manifestar.