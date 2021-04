Xavier Sardá fue el invitado de lujo del martes en Late Motiv para presentar su libro, Intercambio de vidas. El que fuera presentador del icónico Crónicas Marcianas fue entrevistado por Andreu Buenfuente y, durante la charla, hicieron gala de un feeling especial, además de recordar su pasado como compañeros.

Durante un momento de la entrevista, hablaron de su relación jefe-colaborador, que se dio cuando, y tal y como recordó Buenafuente, "en los años 90". "Estaba en Radio Barcelona y me dijeron que tenía que colaborar con Sardá, que era el puto amo en ese momento, y me preguntaba qué había visto en mí".

"Fue una historia muy bonita", añadió Sardá al relato de Buenafuente, que estaba y no estaba de acuerdo del todo con él, desvelando entonces lo mejor y lo peor de tenerlo como jefe.

"Eras muy exigente pero, dentro de la exigencia, eras muy cariñoso", desveló Andreu, en referencia a los fallos de guion y los cabreos de Xavier, pero que luego limaba, por ejemplo, dándole besos. "A mí me has besado más de una vez", relató.

"A mí nunca me afeaste", reconoció Andreu, a lo que Sardá explicó que, al ser colaborador, hablaban más de "tú a tú".

Eso sí, hay una cosa que no se le quedó dentro a Buenafuente. "Te he pagado muchos cortados en el bar de al lado, porque eras el típico que decía: 'paga tú, nene, que no tengo dinero'. ¡Es el momento de decirlo!".

Al final, ente broma y broma, Sardá acabó arrepintiéndose de haber acudido al plató: "¿Ves? Ya me sabe mal haber venido. ¿Qué saco yo, si del libro a penas hemos hablado, y a esta hora estaría durmiendo?", señaló entre risas.