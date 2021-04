Marta, en 'First dates': "El príncipe de Dubái me ha tirado los tejos por Facebook"

Elegante y con un regalo para su cita, un gran ramo de flores. Así llegó Abilio este martes a First dates, con el objetivo de conquistar a su cita en el restaurante de Cuatro con su detalle y su peculiar voz.

"Para mi es mi voz, pero a la gente le choca y mis amigos me comparan con Sabina", afirmó el madrileño, que reconoció que en el programa quería encontrar a su princesa porque con los años se ha dado cuenta de que "estoy más solo que la una y es hora del cambio".

Además, admitió que "he sido muy egoísta en eso del amor. Tenían razón mis amantes en eso que antes el malo era yo". Tras escucharle, Lidia Torrent se quedó impresionada con el parecido de la voz del comensal con el cantante y le pidió que le dejara un mensaje de voz a su cita para sorprenderla.

Abilio, en 'First dates'. 20minutos | MEDIASET

Pero Marta fue más rápida, ya que ella fue la que dejó a los espectadores boquiabiertos con su primer comentario en la presentación: "El príncipe de Dubái me ha tirado los tejos por Facebook".

Encantada con el ramo de flores, no salió de su asombro la escuchar la voz de Abilio, pero se pensó que el mismísimo Joaquín Sabina era el que iba a cenar con ella. No fue así, y pasó a la mesa para conocer un poco más a su pareja.

"Nunca me han gustado los hombres con barba, no me atraen, pero quiero ver sus hoyuelos", reconoció la zamorana. "Me empecé a teñir la barba hace unos años porque la tenía muy blanca", le contó el jardinero.

Pero el momento álgido de la velada llegó cuando Abilio señaló que "un pijama es una de las cosas más sexys que hay", a lo que Marta le contestó que el suyo era "de leopardo". Nada más oírla, el madrileño no pudo evitar reconocer que "me he puesto cachondo".

Tras la cena, ambos fueron al fotomatón para inmortalizar su cita, pero mientras que el jardinero se lanzó a besar a la zamorana, esta le evitó: "Le he hecho 'la cobra'", reconoció entre risas.

Abilio y Marta, en 'First dates'. MEDIASET

Al final, Abilio sí que quiso tener una segunda cita con Marta "sin dudarlo". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar "para seguir conociéndolo". El jardinero admitió que "me has sorprendido porque me esperaba un no".