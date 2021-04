Pablo Motos, a Mario Casas en 'El hormiguero': "¿Eres tonto?"

La confianza entre Pablo Motos y Mario Casas es tal que, en algunos momentos de El hormiguero de este martes, llegaron a desconcertar a los espectadores con sus bromas entre ellos, sin saber muy bien hasta donde hablaban en serio y hasta donde no.

La visita del actor este martes –junto a José Coronado para presentar la serie El inocente que se estrena este viernes en Netflix- fue la número 21, ya que en septiembre de 2020 llegó a las 20 y fue nombrado el primer miembro Infinity del programa de Antena 3.

Mario Casas, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

El presentador le preguntó a su invitado por el cambio físico que sufre su personaje, Mateo, en la serie: "Comienza con veintipocos y acaba con 34: ¿Cómo habéis hecho la transformación de la edad?".

"Porque Netflix tiene una máquina del tiempo", respondió el actor. Sorprendido, y por la confianza forjada tras tantas visitas a El hormiguero, el valenciano le contestó: "¿Eres tonto?", pero Casas siguió con la broma.

💬 @mario_casas_: "@NetflixES tiene una máquina del tiempo". En la serie vemos a Mario Casas con 9 años de diferencia #CoronadoCasasEH pic.twitter.com/6CnCMl0Rvu — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 27, 2021

"Te metes dentro y vas 10 años hacia atrás", señaló mientras las hormigas y el público presente en las gradas del plató estallaban a carcajadas. "Estaba intentando que te lucieses", señaló Motos.

Pero el actor siguió diciendo que "Netflix es la hostia y tienen una máquina para construir personajes". El presentador afirmó: "¿Sabes qué pasa si me picas? Es que me calienta... ¿Es verdad que en los rodajes te tienen que llamar por el nombre del personaje? Eres intensito en este tema...".

"No siempre, pero sí. Me meto mucho más en el papel. Si alguien me llama Mario me enfado", admitió el actor bromeando. "Ahora en serio, una de las cosas más interesantes de esta serie era hacer desde los veintipico hasta los 34", añadió.

"Hay un momento que me rapan de verdad, paramos un mes y medio para que creciese otra vez la barba y el pelo... Se ha construido un personaje en el que te crees que han pasado esos nueve años", concluyó.